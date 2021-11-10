В Челябинске определили победителя торгов на строительство ледового городка

Компания из Екатеринбурга получит почти 8,5 млн рублей на работы

Администрация Челябинска завершила торги на строительство ледового городка на площади Революции. Информация об этом сегодня, 10 ноября, появилась на Госзакупках.

Победителем торгов стала компания из Екатеринбурга ООО «Уральский лед», которая получит почти 8,5 миллионов рублей на работы. Отмечается, что подрядчик должен будет построить ледовый городок до 24 декабря, чистить его во время снегопадов, следить за цельностью скульптур. До конца февраля постройки нужно будет разобрать.

«С победителем в течение 10 дней заключается контракт и после этого официально считаем, что городок будет строить эта компания», — сообщили в пресс-службе Администрации Челябинска.

Напомним, проект в этом году посвящен героям русских сказок в дремучем лесу. На площади Революции также предусматривается иллюминационное освещение. С концептами будущих ледовых фигур можно ознакомиться в отдельном материале ИА «Первое областное».