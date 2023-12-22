В Челябинской области усилят развитие экономики замкнутого цикла

На сортировку и переработку будут отправлять еще больше отходов

В Челябинске состоялся круглый стол по развитию в регионе экономики замкнутого цикла. Его провел Координационный совет при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии. Участие во встрече приняли заместитель министра экологии Сергей Лавров, представители промышленных предприятий и компаний — утилизаторов мусора. Стороны обсудили обращение с отходами и планы по развитию сортировки и переработки, сообщает пресс-служба совета.

«Челябинская область может по праву гордиться реализуемыми практиками по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Лучшей практикой в своей отрасли является рекультивация Челябинской городской свалки. В настоящее время при участии общественного экологического контроля рекультивируются Магнитогорская городская свалка и свалки в Верхнем и Нижнем Уфалее, Карталах. Челябинская область продолжит активную работу по ликвидации ранее выявленных объектов накопленного вреда. На 2024 год запланирована ликвидация порядка 150 объектов»,— отметил председатель комитета по экологии и природопользованию ЗСО, руководитель рабочей группы Координационного совета «Развитие водохозяйственного комплекса и сохранение водных ресурсов» Михаил Махов.





Как рассказал замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров, сейчас в регионе сортируется 67% отходов от населения. На утилизацию направляют примерно 11% мусора. Показатель выше, чем в соседних регионах.

«Это результат введенного раздельного сбора отходов на территории области два года назад. За этот период установлено 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора отходов, раздельным сбором охвачено 1,5 миллиона жителей региона. У региона большие планы по организации экономики замкнутого цикла, планируются к реализации несколько крупных объектов обработки и утилизации отходов»,— рассказал Сергей Лавров.

В 2024 году стартует новая реформа института расширенной ответственности производителей. Заниматься утилизацией упаковки товаров будут обязаны ее производители. При этом экологичность тары повлияет на плату за переработку. Поэтому эксперты считают, что новые положения закона приведут к отказу от трудноперерабатываемой упаковки и сокращению ее количества на прилавках.





Представители предприятий во время круглого стола поделились своим опытом по утилизации объектов накопленного вреда и промышленных отходов, отходов 1-го и 2-го классов опасности, а также представили технологии утилизации отходов пластика и бумаги. О своей работе рассказали компании «Экосистема», «Символ» и «Комфорт», индустриальный парк «Станкомаш».

Заместитель председателя Координационного совета при губернаторе Челябинской области Екатерина Сперанская отметила важность его роли как площадки для конструктивного диалога между всеми участниками экологической повестки, выразила благодарность министерству экологии региона за открытость к диалогу и чуткость к проблемам предприятий.

Добавим, что Челябинская область вошла в топ‑10 регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году. Рейтинг составлял Российский экологический оператор в рамках номинации «Регионы России» Зеленой премии. Работа в этом направлении продолжится. На Челябинском промышленном форуме вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов сообщал, что на Южном Урале к 2030 году сократят захоронение отходов на 50%. Вклад в это внесет построенный в Челябинске мусоросортировочный комплекс. Его мощность составит 50 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год.