Разработанный ЮУрГУ и автозаводом «Урал» электромусоровоз проходит испытания

Опытный образец машины представляли в июле на выставке «Иннопром‑2023»

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) совместно с автозаводом «Урал» в Миассе создали новый мусоровоз, где двигатель внутреннего сгорания, работающий на метане, совмещен с электродвигателем. Эта машина призвана обеспечить бесшумную и экологически чистую уборку мусора в городских условиях, а также повысить эффективность работы коммунальных служб. Предполагается, что на электротяге мусоровоз будет ездить по городу, а на двигателе внутреннего сгорания — за его чертой. Сейчас проводятся испытания машины, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

«Сейчас опытный образец машины проходит череду испытаний на заводе. В общей сложности на электродвигателе мусоровоз преодолел около 100 км во время неоднократных рейсов по маршруту Миасс — Златоуст. По окончании испытаний машину ожидает традиционный этап доработки недочетов»,— поясняет директор по развитию автомобильного завода «Урал» Александр Ведерников.

Электромусоровоз «Урал-С230Е5» в июле представляли на международной промышленной выставке «Иннопром-2023». Машину демонстрировали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Модель разработана при поддержке Минпромторга РФ в рамках концепции развития электротранспорта России до 2030 года и стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». В создании электромусоровоза принимали участие также МГТУ им. Н. Э. Баумана и компания «Канопус» из Златоуста.





Исследования и разработка, как отмечают в ЮУрГУ, начались с проведения расчетов, которые определили необходимые компоненты для электрической платформы. Этот процесс включал изучение рабочего цикла мусоровозов в Челябинске и построение маршрутной карты. В ходе работы фиксировались время остановок, маршруты, километражи и другие параметры, которые затем использовались для энергетических расчетов и определения характеристик электродвигателя. Следующим этапом стала планировка размещения компонентов в корпусе машины. Ранее на шасси автомобиля «Урал» электроплатформа не использовалась. Поэтому предприятие купило необходимое для производства электромусоровоза оборудование. Так был создан опытный образец.