В Челябинске летом откроется мусоросортировочный комплекс

Объект поможет увеличить объем направляемых на переработку отходов

На улице Автодорожной, 10 в Челябинске ведутся работы по запуску мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 50 тыс. тонн отходов в год. Проект реализует местная компания «Биотест». Ее представитель сообщил ИА «Первое областное», что открытие планируется на нынешнее лето. Комплекс интегрируют в региональную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Участок на улице Автодорожной «Биотест» взял в долгосрочную аренду. Сейчас компания занимается реконструкцией старой и неиспользуемой мусоросортировочной станции (она была муниципальной) и строительством нового дополнительного здания. После запуска там будут обрабатывать отходы из разных районов Челябинска.

Сортировать планируют, в частности, пластиковые бутылки, стекло, картон и бумагу. Извлекать будут 10—15% полезных отходов, которые затем направят на реализацию. Хвосты — то есть не подлежащее переработке — вывезут на мусорный полигон согласно территориальной схеме. Первоначально объем сортировки будет составлять до 50 тыс. тонн отходов.

«Появление мусоросортировочного комплекса упростит работу регионального оператора по обращению с отходами и снизит транспортные расходы. Мы должны стремиться к 100-процентной обработке отходов. Сейчас же недостаточно мощностей. В Карабашском и Челябинском кластерах ежегодно образуется 570 тысяч тонн отходов. Обрабатывается только 390 тысяч тонн. Хорошо, что есть инвестор и мусоросортировочный комплекс появится на улице Автодорожной»,— прокомментировал ИА «Первое областное» генеральный директор Центра коммунального сервиса Захид Камилов.

В компании «Биотест» отметили, что на земельный участок получена документация по установлению санитарно-защитной зоны. Свалки на улице Автодорожной не будет, подчеркнули в министерстве экологии Челябинской области. Новый комплекс позволит увеличить объем сортируемого мусора в регионе и снизить нагрузку на полигон в Полетаево. Проект реализуют на частные инвестиции. В будущем на улице Автодорожной могут заняться и переработкой мусора.

По данным базы «СБИС», ООО «Биотест» создано в июне 2022 года. Основное направление работы — обработка и утилизация неопасных отходов. Владелец (с марта нынешнего года) и директор (с июля 2022-го) — Василий Клюев.

Добавим, что в Челябинской области мусоросортировочные комплексы есть, в частности, в Полетаево, Копейске, Магнитогорске. В Полетаево работает два объекта — оба ежегодно могут обрабатывать 350 тыс. тонн смешанных отходов. Мусоросортировка в Магнитогорске тоже крупная: она рассчитана на обработку до 200 тыс. тонн ТКО в год. В Копейске же мощность объекта небольшая, примерно 40 тыс. тонн в год. Комплексы работают в связке с полигонами, которые находятся по соседству.

«Мы работаем в этом направлении системно. У нас есть несколько предприятий, которые могут перерабатывать отходы. Мы продолжаем вместе с федеральной поддержкой эту работу. В Миассе будем строить технопарк для переработки пластика. Сможем решить поставленные указом президента РФ задачи. Сортировку наладим к 2026 году. В рамках новых современных производств сможем повторно перерабатывать отходы, наладив так называемое производство замкнутого цикла», — ранее рассказал на прямой линии губернатор Алексей Текслер.

Захид Камилов в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» отметил, что строительство мусоросортировочных комплексов в Челябинской области будет продолжено.