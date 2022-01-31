В подвале кассационного суда в центре Челябинска вместо кафе появится кабель

Работы нужно будет выполнить до конца весны этого года

Структура регионального министерства строительства и инфраструктуры «Челябоблинвестстрой» объявила аукцион на ремонт подвала в здании Седьмого кассационного суда на улице Кирова, 161 в Челябинске. Теперь в техзадании не значатся кафе, бильярдная и спортзал. Торги проводятся на прокладку кабельной линии напряжением 0,4 кВ. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2,43 млн рублей. Заявки на аукцион принимают до 4 февраля. Победителя объявят 7 февраля. Работы, включающие прокладку кабеля, засыпку траншеи, благоустройство и подключение, подрядчику нужно будет выполнить до 31 мая 2022 года. Средства направят из бюджета Челябинской области.

Эта закупка привлекла внимание в декабре 2021 года. Тогда «Челябоблинвестстрой» искал компанию для ремонта подвала кассационного суда, в рамках которого там должны были обустроить кафе с четырьмя залами на 20, 40, 48 и 70 человек, тренажерный зал и бильярдную комнату, а также несколько зон отдыха. Начальная цена контракта была меньше — 2,1 млн рублей.





Заказчик аукциона отменил его 21 декабря, документ опубликовали на сайте госзакупок в день завершения приема заявок — 22 декабря. В решении, подписанном руководителем «Челябоблинвестстроя» Ильгамом Мусиным, сказано, что причиной является допущенная при размещении закупки техническая ошибка.