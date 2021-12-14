Итоги аукциона на строительство водопровода в поселке под Копейском могут отменить

Контракт с выбранным подрядчиком находится на стадии подписания

Федеральная антимонопольная служба России заблокировала заключение контракта между управлением строительства Копейского городского округа и челябинской компанией «Подземные коммуникации» на строительство водопровода в поселке Вахрушево. Объект планируется ввести в эксплуатацию не позднее 30 июня 2023 года. На работы фирма получит из областного бюджета 239,9 млн рублей, если договор все-таки удастся подписать.

Причиной решения ФАС стала жалоба от компании «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. Она уже подавала обращение по аукциону на строительство водопровода в Вахрушево. В этот раз фирма не согласилась с выбором конкурсной комиссией победителя и второго места — решение называется «незаконным и необоснованным». Заявитель отмечает превышение предельно допустимого объема обязательств компаниями «Подземные коммуникации» и «Геострой».

«На дату окончания срока подачи заявок не соответствовало требованиям документации о закупке, поскольку предельный размер обязательств превышал предельный размер обязательств, исходя из которого участником был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств», — сказано в жалобе.

Рассмотрение претензии к конкурсной комиссии назначено на 16 декабря. Это уже пятое обращение на аукцион. Четыре предыдущие жалобы ФАС признала обоснованными. По одной — как раз от «Сити Билдинг» — было выдано предписание отменить протокол, согласно которому победителем признавалась компания «Спецстрой-2».