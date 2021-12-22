В подвале кассационного суда в центре Челябинска оборудуют бильярдную и тренажерный зал

На реконструкцию помещений потратят 2 млн рублей

«Челябоблинвестстрой» приступил к поиску подрядчика по выполнению капитального ремонта подвального помещения по адресу Кирова, 161, где ранее располагался главпочтамт, а сейчас находится Седьмой кассационный суд. Начальная цена контракта составляет 2,1 млн рублей. Сведения об этом размещены на сайте госзакупок.

Проект реконструкции подвала здания разработала компания «Ретрострой». Согласно проектной документации, в цокольном помещении появится предприятие общественного питания с четырьмя обеденными залами на 20, 40, 48 и 70 человек.

«Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах. Ассортимент блюд соответствует ассортиментному минимуму для данного типа предприятия: холодные и горячие закуски, первые и вторые блюда, напитки, хлебобулочные изделия», — говорится в проектной документации.





В холодном цехе пищеблока предусмотрена линия оборудования для приготовления холодных блюд, включающая холодильный шкаф, производственные столы, моечную ванну, раковину для рук. Тепловая обработка полуфабрикатов и приготовление блюд и горячих напитков производится в горячем цехе, для чего установлены шестиконфорочная электроплита, пароконвектомат, сковорода, макароноварка, производственные столы, холодильный шкаф.





Обеденные залы оформлены в едином стиле в теплых тонах: включают в себя мягкие стулья, современные светильники в виде шаров и геометрических фигур, крепкие столы на двух ножках в стиле лофт. В малых столовых предусмотрены круглые столы, картины и плазменные телевизоры на стенах.

Помимо обеденных залов в цокольном помещении планируется разместить зону отдыха и психологической разгрузки, где расположится тренажерный зал и бильярдная, а также несколько комнат отдыха.





Тренажерный зал предусмотрен для спортивных занятий на тренажерах и со спортинвентарем сотрудников организаций, размещенных в здании. Вместимость зала площадью порядка 70 квадратных метров небольшая: он рассчитан всего на восемь человек. В нем предусмотрено современное износостойкое резиновое покрытие, подвесной потолок по системе «Армстронг».





Спортивное оборудование представлено беговыми дорожками, велотренажерами, кросс-тренажерами, скамьей для жима штанги лежа (в комплекте с дисками и грифами), есть гантели, скамьи для отдыха. Для обеспечения необходимого угла обзора во время проведения тренировок на продольной стене размещен зеркальный ряд.

В бильярдной площадью 78 квадратных метров планируется установка двух игровых столов на 12 футов. Размещение столов выполнено по центру помещения для удобства игры и возможности доступа к столу со всех сторон. Также в помещении бильярдной предусмотрена установка мягкой мебели и журнальных столов. Вместимость зала рассчитана максимум на восемь человек. Напольное покрытие в виде ковролина, стены в матовом белом цвете с частичной отделкой шпонированными панелями.

Комнаты отдыха оборудованы мягкими стульями, столами, украшены светильниками и картинами, в них разместят книги, что позволит отвлечься от мирской суеты.

Предварительно проведена экспертиза на соответствие проектной документации требованиям сохранения выявленного культурного наследия, поскольку здание в 2016 году признано памятником культурного наследия Челябинской области как пример конструктивизма в городе. Об этом свидетельствуют Г-образная композиция, ярко выраженный угловой акцент, форма и размеры оконных и дверных проемов, широкий козырек по всей длине центральной части здания и другое.

«Главпочтамт — часть комплекса зданий Дома связи, выявленный объект культурного наследия. Здание построено в 1936 по проекту архитектора Н. К. Футукова в стилистике конструктивизма из кирпича и оштукатурено. Находится в историческом центре города, на пересечении ул. Коммуны и Кирова, со значительным отступом от красной линии», — говорится в документации по результатам госэкспертизы.

В 1985 году здание претерпело масштабную реконструкцию, в результате которой внешний вид исторической части комплекса изменился: были надстроены крылья здания до пяти этажей, выполнено завершение центральной угловой части в виде масштабной башни со шпилем, в отделке использованы современные конструкции и материалы. После проведения ремонтных работ для размещения в здании суда, на торце появился образ Фемиды.

Проектом предусматривается производство работ с максимальным исключением «мокрых» процессов, применение строительных конструкций исключительно с антикоррозионной защитой, выполненной в заводских условиях, использование современных фабричных стройматериалов, чтобы не нанести урон памятнику культурного наследия.