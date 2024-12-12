В Челябинске открылся первый сервисный центр по ремонту троллейбусов

Здесь обслуживают технику завода городского электротранспорта

В Челябинске открылся первый сервисный центр компании «Синара» по обслуживанию и ремонту троллейбусов, которые произведены на местном заводе городского электротранспорта (ЧЗГЭТ). Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Мы стремимся сделать работу с нашими троллейбусами максимально комфортной и эффективной. И поэтому постоянно работаем над улучшением качества сервисного обслуживания», — уточнили в компании.

Открытие сервиса позволит быстрее реагировать на гарантийные случаи и выполнять необходимые работы без привлечения дополнительных ресурсов троллейбусного депо. Первый такой центр открыли в Калининском районе на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.

В планах запустить сервисные пункты технического обслуживания в большинстве регионов, где эксплуатируются троллейбусы производства ЧЗГЭТ.





В апреле 2025 года в Челябинске планируется завершить строительство нового депо. И 98 новых троллейбусов должны выйти на улицы, что позволит разгрузить пассажирский трафик. Об этом в ходе прямой линии 11 декабря сообщил губернатор Алексей Текслер, отвечая на вопрос журналиста.