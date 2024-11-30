В Челябинске троллейбусы до Ньютона и поселка АМЗ запустят в 2025 году

На участках строят контактные сети

В Челябинске троллейбусы до поселка АМЗ и микрорайона Ньютон планируют запустить до конца первого полугодия 2025 года. Как объяснил в эфире ЦУРа генеральный директор концессионного проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник, запуск зависит от ряда факторов.

«В рамках концессионного соглашения предусмотрено строительство новых участков контактной сети до улицы Салавата Юлаева и до АМЗ. Ориентировочное окончание строительства — первый квартал 2025 года. Но участки сети нужно не только построить, но и протестировать, и сдать. Запуск маршрутов зависит и от запуска депо № 2. Сейчас территория депо разрыта, там все меняется»,— рассказал Сергей Брусник.

Как он ранее сообщал в эфире ЦУРа, ввести депо в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2025 года.