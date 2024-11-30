В Челябинске троллейбусное депо №2 откроют в первой половине 2025 года

Это позволит запустить новые маршруты

В Челябинске троллейбусное депо № 2 на Свердловском тракте планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2025 года. Об этом в прямом эфире ЦУРа сообщил генеральный директор концессионного проекта «Челябинский троллейбус» Сергей Брусник.

«С нетерпением ждем второе депо на Свердловском тракте. Ориентировочно окончание строительства — первое полугодие 2025 года. Мы говорим о благоустройстве, асфальтировании и так далее. Депо № 1 исчерпало лимит, и запуск новых маршрутов зависит от запуска депо № 2»,— уточнил Сергей Брусник.

По его словам, депо № 1, расположенное на улице Артиллерийской, рассчитано на 40 машин. При этом ежедневно оно выпускает 59 машин.

«Путем проб и ошибок мы достигли такого результата, расположили машины так, чтобы их вместилось больше. Но такое количество — предел»,— добавил Сергей Брусник.

Новое депо будет таким же современным и экологичным, как депо на улице Артиллерийской. Там также будут производственный и моечный комплексы, административные здания и многое другое.