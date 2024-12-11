В Челябинске выйдут на линии еще 98 троллейбусов

Губернатор на прямой линии рассказал о ходе транспортной реформы на Южном Урале



Журналист портала 74.ru Дарья Милославская поинтересовалась мнением губернатора о транспортной реформе. Она сказала, что самое большое количество жалоб в редакции — это жалобы на работу общественного транспорта. И это несмотря на то, что за последние пять лет куплены десятки новых автобусов и трамваев, выпущены новые троллейбусы «Синары», подняты зарплаты водителям.

«Почему же тогда так много жалоб на расписание, на недостаточное количество машин на линии, на отмену маршрутов и невозможность расплатиться картами? В час пик люди попросту не могут уехать с остановок, еще и стоимость проезда повысили. Нам говорят, что транспортная реформа, в которую вложены сотни миллионов, проходит успешно, а пассажиры называют ее провалом. Кто прав?» — спросила журналист.

Алексей Текслер обратился к 2019 году, когда ситуация с транспортом была действительно ужасная. Тогда начали обновлять технику.

«Эта работа не просто заключается в том, чтобы приобрести новый транспорт. Это действительно большая системная работа. Вы помните, какое количество маршрутов, в том числе дублирующих маршрутов, когда на остановку на одну могли заехать сразу 5—7 маршрутов. Такой хвост выстраивался. Поэтому за последние годы было, конечно, много сделано, но эта работа еще не закончена», — отметил губернатор.

За последние четыре с небольшим года на Южном Урале приобрели 1260 единиц транспорта. Из них 844 автобуса, 335 трамваев и 81 троллейбус.

Большую часть маршрутов перевели на регулируемый тариф. Он дает возможность пользоваться льготами, когда нет большого трафика утром, рано утром или поздно вечером.

В Челябинске первым делом началась работа по приобретению нового транспорта. Всего за это время для города было приобретено 824 единицы нового транспорта. Из них 553 автобуса, 201 единица трамваев и 70 троллейбусов.

«Но приобретение транспорта — это, конечно, только часть работы. Если говорить про инфраструктуру, то мы помним с вами, если говорить про трамваи, в каком состоянии были трамвайные пути. Фактически мы последние годы серьезным образом меняем всю инфраструктуру. Конечно, это создает определенные сложности. Понятно, что пока идет замена инфраструктуры трамвайной, то невозможно вывести на линию весь парк. Есть определенные ограничения», — пояснил губернатор.

На этой неделе завершена работа по выезду трамваев в Ленинский район с ЧТЗ. И по итогу этой работы уже в начале следующего года вместо 110 трамваев, которые сегодня на маршруте в Челябинске, выйдет уже 164 трамвая.

«Ситуация значительно улучшится, хотя и в следующем году у нас часть работы по замене трамвайных путей продолжится. В частности, на улице Кирова и на ряде других», — рассказал Алексей Текслер.

В Челябинске открыли завод по производству троллейбусов. Проблема в том, что троллейбусы должны эксплуатироваться, обслуживаться, мыться ежедневно. Поэтому нужны троллейбусные депо.

«Вы знаете, одно депо построено, первое. Кстати, когда мы начали троллейбусами заниматься, выяснилось, что одно троллейбусное депо зачем-то вообще было продано, и пришлось в другом месте строить новое депо для того, чтобы обслуживать троллейбусы своевременно. Вы помните, все старые троллейбусы на улицах Челябинска стояли. Их невозможно было эксплуатировать нормально. Поэтому сейчас завершается строительство второго депо», — напомнил глава региона.

В апреле компания «Синара» должна завершить строительство нового депо. И 98 новых троллейбусов должны выйти на улицы. Соответственно, вернутся все старые троллейбусные маршруты, и эта проблема будет решена. Будет восстановлена маршрутная сеть, которая и планировалась в рамках целевого состояния.