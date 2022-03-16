В Челябинске открыли сразу два магазина сети «ВкусВилл»

Смотрим, как выглядят новые торговые точки

В Челябинске открылись два магазина торговой сети «ВкусВилл». Ранее было известно о запуске только одной точки — в микрорайоне «Ньютон». Второй магазин начал работать на улице Чичерина. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ритейлера.

Ранее точная дата открытия торговых точек также была неизвестна. В пресс-службе компании сообщали, что открытие планируют весной. В конце февраля корреспонденту ИА «Первое областное» удалось побывать в одном из помещений и оценить степень готовности к приему покупателей. Тогда ремонтные работы еще продолжались. При этом торговый зал уже был заставлен оборудованием, большая часть полок и корзин для товаров распакованы, установлены кассы.

Как сообщил ритейлер, в челябинских магазинах «ВкусВилл» представлен весь стандартный ассортимент продуктов, который будет корректироваться исходя из потребностей местных покупателей.

«Жителям города теперь доступна уникальная продукция под брендом „ВкусВилл“: мясная гастрономия с чистым составом, свежие молочные продукты, тропические фрукты, веганские десерты, детское питание и бытовая химия для дома», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «ВкусВилл».

По словам главного продавца одного из магазинов «ВкусВилл» в Челябинске, товары для компании производят в разных регионах России. При этом перед поставками на полки магазинов продукция проходит проверку качества в собственной лаборатории в Москве.

Корреспондент информагентства лично изучил ассортимент и обстановку в новых торговых точках.

В продаже преимущественно — продукты питания. Как в большинстве супермаркетов, в магазине есть охлажденная продукция и товары, не требующие хранения в холодильнике. Рядом с ценниками на некоторые продукты указан способ их приготовления.









Кроме полуфабрикатов и свежих продуктов, можно купить готовые блюда, что также свойственно для многих торговых сетей.









В магазинах также предусмотрена кафе-зона, где можно выпить кофе, пообедать купленным блюдом, а также разогреть его в микроволновке.

Для оплаты покупки посетители могут воспользоваться кассой самообслуживания.









Также ритейлер заявил, что после 16 марта в городе начнет работать бесплатная доставка из магазинов. Заказ можно будет оформить на любую сумму в приложении. В среднем продукты обещают доставлять за час.

В качестве эпидемиологических мер в помещении на полу предусмотрена разметка для соблюдения дистанции, сотрудники находятся в магазине в масках и перчатках, кассы оборудованы защитным покрытием.









История «ВкусВилла» началась с открытия магазина молочной продукции «Избенка». В 2012 году в рамках расширения ассортимента запустили сразу четыре точки «ВкусВилл». Компания принадлежит предпринимателю Андрею Кривенко. Большая часть продукции в магазине — товары собственной марки. По всей стране открыто 1337 магазинов и 103 даркстора в 56 городах. В прошлом году «ВкусВилл» зашел еще в 15 городов России, два из которых на Урале — Пермь и Екатеринбург.