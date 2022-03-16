5 быстрых техник избавления от паники от челябинского врача‑психиатра

Задача — научиться слушать организм и позволить ему помочь самому себе

В связи с последними тревожными событиями люди переживают острые кризисы, страх, панику. Челябинский врач-психиатр и врач-психотерапевт высшей квалификационной категории Андрей Бабин считает, что не все так плохо, а неврозы мобилизуют людей и учат их адаптироваться к новым условиям. Доктор рассказал о пяти техниках избавления от паники, если она застала вас врасплох.

1. Дышим глубоко

Сидя за столом, обопритесь на грудную клетку так, чтобы почувствовать давление на нее. Вам становится трудно дышать из-за скопления углекислого газа. Его избыток вызывает успокоение. Дышите не судорожно, глубоко, медленно.

2. Элегантно зажимаем нос

Легким движением пальца зажимаем крыло носа и дышим одной ноздрей. Снова накапливается углекислый газ. Кричать уже не хочется.

3. Ладошки-ковшик

Работает по аналогии с двумя предыдущими техниками: смыкаем ладони в ковшик, закрываем нос и дышим. Можно надеть медицинскую маску и медленно подышать.

4. Успокаиваемся на полу

Не можете найти себе места в квартире, мечетесь из угла в угол? Лягте на пол, на живот. Опять же давление на грудную клетку поможет прийти в себя и расслабиться.

5. Отключаем мозги

Смотрим сериалы, выплескиваем адреналин в спортзале, собираемся компаниями. Позволяем организму самому справиться со стрессом — он умный, он знает как.

Входим в состояние естественно возникающего транса: лень, скука, покой, истома, нега. Поел — глаза осоловели, зашел в тепло с мороза — хорошо, дремлется — прекрасно. Ловим эти ощущения. И не внушайте себе аффирмации по типу «у меня во рту халва». Сколько ни внушай — она там не появится.

«На любое воздействие организм отвечает тремя путями: бей, беги, замри. Кто-то сплотился в порыве патриотизма, кто-то уехал, а кто-то замер в эмоциональном параличе. Невроз — вещь-то хорошая, пассивная адаптация. Начиная с 24 февраля ко мне обращений не было, потому что люди настолько заняты — им интересно смотреть, слушать, наблюдать за происходящим. Затем острота прошла, и люди переключились от общей беды к частной жизни. У кого-то обострились панические атаки, тревога. И все заняты выживанием. Мы пережили СПИД — было страшно, ковид. И этот переломный момент переживем. Пока я настроен оптимистично и огромной паники не наблюдаю», — заключил Андрей Бабин.