У «АСКО-Страхования» не нашли признаков банкротства

Компания продолжит работать как агент по продаже полисов

В компании «АСКО-Страхование» прекратила работу временная администрация. Приказ об этом 15 марта опубликовал Банк России. Внешнее управление вводилось после того, как у организации отозвали лицензии на добровольное личное и имущественное страхование и по ОСАГО. Произошло это в начале декабря 2021 года. Банк России тогда заявлял, что организация нарушила соотношение своего капитала и обязательств перед застрахованными гражданами.

Временная администрация, состоявшая из специалистов Агентства по страхованию вкладов, изучила работу компании и еще в феврале сообщила о том, что у «АСКО-Страхования» не обнаружено признаков банкротства. Также в отчете было сказано, что у фирмы достаточно средств для погашения обязательств — объем имеющихся денег оценивался в 288,7 млн рублей.

Согласно информации самой компании «АСКО-Страхование», она теперь может сохранить юридическое лицо и продолжить работу, но в другом статусе. В частности, как партнер других страховых компаний — т. е. как агент по заключению договоров страхования и предоставления выплат по страховым случаям.

«Заключение АСВ и приказ Банка России не предполагают возврата „АСКО-Страхование“ к страховой деятельности, но позволяют осуществить расчеты с клиентами и контрагентами во внесудебном порядке. В силу положений законодательства ПАО „АСКО-Страхование“ не имеет планов и возможностей по возобновлению собственной страховой деятельности, однако получает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом и сохранить юридическое лицо для осуществления иной коммерческой деятельности», — сказано в сообщении компании.

По данным «АСКО-Страхование», она будет генеральным партнером страховой группы «Югория». Там держатели полисов ОСАГО, оформленных у челябинской фирмы, получали выплаты после отзыва лицензии. В «Югорию» нужно обращаться и дальше, если необходимы деньги по страховому случаю.

В начале февраля ИА «Первое областное» сообщало, что временная администрация компании «АСКО-страхование» уведомила центры занятости населения Челябинска о сокращении 950 работников 18 марта.

Сразу после отзыва лицензий у фирмы ИА «Первое областное» подробно рассказало, чем грозит это событие, стоит ли торопиться с возвратом денег за полисы и аннулируют ли договоры по ОСАГО.

«АСКО-страхование» — одна из трех старейших страховых компаний в России. Была основана в Челябинске в 1990 году. Число клиентов превышало 2,8 млн человек. По данным базы «СБИС», уставный капитал «АСКО-страхования» составлял 536 млн рублей. Генеральным директором являлся Аркадий Любавин. Головной офис располагается в Челябинске. У компании более 70 филиалов. Кроме родного региона, они находятся в соседних Курганской и Свердловской областях, а также в других субъектах РФ. Сейчас офисы снова открыты.