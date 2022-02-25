В Челябинске магазин сети «ВкусВилл» откроют в микрорайоне Ньютон

В помещении заканчивают ремонт

В Челябинске стало известно место открытия магазина продуктовой сети «ВкусВилл». По данным 2Гис, первая в городе торговая точка появится в микрорайоне Ньютон по адресу: улица Героя России Евгения Родионова, 17.





Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что федеральный ретейлер планирует «зайти» в город в первой половине 2022 года. Тогда в компании отказались раскрывать адрес магазина.

Как рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «ВкусВилла», открыть магазин планируют весной.

Корреспонденту ИА «Первое областное» удалось побывать в помещении и оценить степень готовности к приему покупателей.





Ремонтные работы в помещении еще продолжаются. Это заметно по неубранному мусору. На полу — строительные материалы, стеллажи упакованы в защитную пленку.









При этом торговый зал уже заставлен оборудованием, большая часть полок и корзин для товаров распакованы, установлены кассы.









История «ВкусВилла» началась с открытия магазина молочной продукции «Избенка». В 2012 году в рамках расширения ассортимента запустили сразу четыре точки «ВкусВилл». Компания принадлежит предпринимателю Андрею Кривенко. Большая часть продукции в магазине — товары собственной марки. По итогам 2021 года по всей стране открыто 1337 магазинов и 103 даркстора в 56 городах. В прошлом году «ВкусВилл» «зашел» еще в 15 городов России, два из которых на Урале — Пермь и Екатеринбург.