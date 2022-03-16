На Кубке губернатора по спортивным танцам впервые будут представлены соревнования по брейкингу

Организаторы представили программу предстоящего мероприятия

Оргкомитет Кубка губернатора Челябинской области по спортивным бальным танцам представил программу предстоящего мероприятия. Помимо турнира танцевальных пар по европейской и латиноамериканской программам, впервые будут разыграны звания сильнейших в новой олимпийской дисциплине — брейкинге, сообщают в региональной федерации танцевального спорта.

Соревнования пройдут с 8 по 10 апреля по традиции в челябинском дворце спорта «Юность». В этом году они пройдут в 21-й раз по счету. Как и ранее, центром внимания у зрителей будут состязания профессионалов в латиноамериканской и европейской программах, которые в общей сложности будут включать в себя 10 танцев. Однако в этот раз впервые будет представлен в турнире и новый олимпийский вид — брейкинг, который дебютирует в программе Игр-2024 в Париже.

Кроме того, зрители смогут познакомиться с еще одним направлением танцевального спорта — American Smooth, набирающим большую популярность благодаря видимой легкости и зрелищности. Это вариации на тему европейских танцев с использованием неклассических фигур и поддержек. Программу турнира украсят также соревнования по дисциплине Professional / Amateur (профессионал / любитель) — некий аналог телевизионной программы «Танцы со звездами». Эти соревнования проводятся впервые на таком высоком организационном уровне на Южном Урале.

«Одна из задач турниров такого уровня — не только праздник спорта, но и повышение спортивного мастерства, выявление лучших спортсменов города и области, укрепление дружеских связей между спортсменами разных регионов, популяризация здорового образа жизни»,— считает директор турнира Вероника Бутузова.

Организаторы ожидают участия более 1000 спортсменов из 20 регионов страны, которые разыграют более 60 комплектов наград. Среди них — звезды российского танцевального спорта, победители и призеры чемпионатов и первенств мира и Европы.

«Такие события — великолепная школа мастерства и для спортсменов, и для тренеров, шанс продемонстрировать мастерство и навыки. Возраст участников соревнований составляет от четырех до шестидесяти лет, что говорит о популярности и доступности занятий танцами в любом возрасте. Итогом двухлетней работы по президентской программе „Активное долголетие“ в направлении „серебряный возраст 50+“ станет выступление активных челябинцев на паркете дворца спорта „Юность“»,— подчеркивают организаторы мероприятия.

Звездными гостями соревнований станут: Антон Зайцев (ведущий телепередачи «Орел и Решка» на канале «Пятница») и кавер-проект DORA (участница шоу-проекта «Песни» на телеканале ТНТ). Билеты уже в продаже и доступны по ссылке.