В Челябинске объявили закупку гранитных пилонов для стелы «Город трудовой доблести»

Памятник в центре южноуральской столицы откроется уже этой осенью

Муниципальное автономное учреждение «Челябинский центр искусств» объявило четыре аукциона в рамках создания стелы «Город трудовой доблести». Подрядчиков ищут для производства правого и левого гранитных пилонов и бронзовых панелей на них. Начальная цена двух первых аукционов — по 9,7 млн рублей, двух вторых — по 9,5 млн рублей. Итоги подведут 7 сентября. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Пилоны переменной высоты должны быть изготовлены из гранита Западно-Султаевского месторождения. По техзаданию «поверхность всех видимых граней должна иметь зеркальный блеск, с полным выявлением цвета, рисунка и структуры камня, четким отображением окружающих предметов, без следов обработки предыдущих операций». Бронзовые панели для пилонов изготавливаются методом художественного литья. На них необходимо сделать объемный рисунок (барельеф). И пилоны, и бронзовые панели к ним должны быть доставлены в Челябинск в течение 30 дней после подписания договора с подрядчиком.





Центральный элемент монумента — саму стелу — установит индивидуальный предприниматель Алексей Фроликов. Договор с ним заключило МАУ «Челябинский центр искусств». На работу направят 7,4 млн рублей. Стела будет изготовлена из гранита Западно-Султаевского месторождения.

Звание «Город трудовой доблести» Челябинск получил в июле 2020 года за значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные жителями трудовой героизм и самоотверженность. Стелу установят на Аллее Славы. На монументе будут изображение герба города и текст указа президента РФ о присвоении Челябинску почетного звания. Открытие памятника запланировано на начало ноября этого года.