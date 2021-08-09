В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют к началу ноября 2021 года

Администрация уже закупила само сооружение, в ближайшие месяцы его установят на Аллее Славы

В Челябинске прошли торги на закупку стелы «Город трудовой доблести». Сейчас определен подрядчик, который должен завершить работы по ее установке к началу ноября. Об этом на аппаратном совещании 9 августа сообщил замглавы Челябинска Сергей Агеев.

На Аллее Славы в Челябинске будет установлена стела «Город трудовой доблести» с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании гордумы в конце июня 2021 года.

11 июля 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл закладной камень стелы «Город трудовой доблести» на Аллее Славы.

«По стеле все идет в соответствии с утвержденной „дорожной картой“. Закупка самой стелы состоялась, аукцион прошел. На сегодняшний день заключен договор на подготовку проектной документации по таким работам, как установка фундамента и мощение гранитной плиткой. Документы проходят проверку сметной стоимости. Проверка должна завершиться 16 августа. И на 20 августа на оставшиеся работы должны быть размещены конкурентные процедуры. Мы ожидаем, что срок заключения контракта будет с 8 по 10 сентября. Месяц понадобится на эти работы. Финальный срок окончания работ — 1 ноября. К 4 ноября — срок открытия стелы», — доложил Сергей Агеев.

Почетное звание Челябинск получил в июле 2020 года за значительный вклад жителей города в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные жителями трудовой героизм и самоотверженность. За установку стелы при сборе подписей выступили более 240 тыс. челябинцев. 48% горожан проголосовали за то, чтобы установить мемориал на Аллее Славы.

Напомним, мемориал «Город трудовой доблести» появится в 32 городах, которые получили это звание. В Магнитогорске открытие стелы «Магнитогорск — город трудовой доблести» состоялось в июле. В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В городе появилась не только сама стела, но и целая композиция из обелисков, на которых выгравированы сцены из жизни комбината ММК в военные годы, а на переднем, самом высоком, изображен Парад Победы.

Договор на установку стелы МАУ «Челябинский центр искусств» заключило с индивидуальным предпринимателем Алексеем Фроликовым. Он получил контракт по начальной цене — 7,4 млн рублей. Монумент будет изготовлен из гранита Западно-султаевского месторождения.

«Поверхность всех видимых граней должна иметь зеркальный блеск, с полным выявлением цвета, рисунка и структуры камня, четким отображением окружающих предметов, без следов обработки предыдущих операций», — говорится в техническом задании.

Срок гарантии на изделие составит не менее 60 месяцев.