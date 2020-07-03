Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску

Кроме того, подобное звание было присвоено еще 18 городам.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ, согласно которому Челябинску и Магнитогорску было присвоено звание «Город трудовой доблести». Ранее Владимир Путин объявил об этом в ходе заседания оргкомитета «Победа».

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации „Город трудовой доблести“ городу Челябинск и городу Магнитогорск», — гласит текст Указа.

Кроме того, подобное звание также было присвоено следующим городам: Боровичам, Екатеринбургу, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе и Ярославлю.