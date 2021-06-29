Депутаты одобрили установку в Челябинске стелы в честь звания «Город трудовой доблести»

Скульптура появится на Аллее Славы

На Аллее Славы в Челябинске будет установлена стела «Город трудовой доблести» с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании гордумы.

Почетное звание Челябинск получил в июле 2020 года за значительный вклад жителей города в победу в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные жителями трудовой героизм и самоотверженность. За установку стелы при сборе подписей выступили более 240 тыс. челябинцев. 48% горожан проголосовали за то, чтобы установить мемориал на Аллее Славы.

11 июля 2020 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл закладной камень стелы «Город трудовой доблести» на Аллее Славы.