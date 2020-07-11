Камень на месте будущей стелы в честь звания «Город трудовой доблести» заложили в Челябинске

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Челябинской области и мэр города.

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Сегодня, 11 июля, в Челябинске состоялась торжественная церемония заложения камня на месте установки стелы в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести». На мероприятии присутствовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Челябинска Наталья Котова, а также ветераны Великой Отечественной войны.

«Дорогие земляки, уважаемые ветераны! Сегодня исторический день. Мы присутствуем при закладке основания стелы „Челябинск — город трудовой доблести“. Эта награда абсолютно заслуженная. Здесь, в Челябинской области, ковалась — в прямом смысле этого слова — Победа. Здесь было произведено более 40% всех чёрных металлов, более 1000 танков. Отсюда, из Челябинска, каждый день на фронт уходили эшелоны с необходимым снаряжением. И именно это позволило нашему народу победить»,— сказал губернатор.

Также от отметил, что сотни южноуральцев были награждены медалью «За доблестный труд» в годы Великой Отечественной войны. И пока мужчины и юноши были на войне, у станков стояли женщины, дети и старики. Все они приближали день Победы своим ратным подвигом.

«Была широкая инициатива со стороны ветеранских организаций, общественных объединений, депутатов всех уровней, каждый из нас голосовал, чтобы Челябинску и Магнитогорску было присвоено это почётное звание. И я поздравляю легендарную Магнитку с присвоением этого звания!»— добавил Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что наша задача — сохранить память и передать подрастающему поколению любовь к Родине и всю информацию о подвиге ветеранов войны.

Глава Челябинска Наталья Котова также добавила, что наконец свершилось знаменательное событие, которое ждало несколько поколений.

«Сегодня, находясь на месте закладки камня будущей стелы, я верю в то, что это будет символом признания подвига великого южноуральского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Я с большим удовольствием поздравляю всех участников церемонии и дорогих магнитогорцев с присвоением почётного звания»,— сказала мэр.

После всех поздравлений Алексей Текслер и Наталья Котова вместе с Лией Фоминичной Скородумовой, Ветераном труда, трудившейся на ЧТЗ с 12-летнего возраста, торжественно сняли занавес с камня, на месте которого будет установлена стела.

Напомним, в начале июля 2020 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина города Челябинск и Магнитогорск получили почётное звание «Город трудовой доблести». Теперь в этих городах будет установлена стела, на которой будет написан Указ президента.