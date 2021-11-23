Челябинский областной суд оставил в СИЗО директора аэропорта, обвиняемого в мошенничестве

Андрей Осипов подавал жалобу на изменение меры пресечения

Сегодня, 23 ноября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего гендиректора аэропорта Андрея Осипова. Он не согласился с изменением меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«По результатам апелляционного рассмотрения избранная до 09.12.2021 мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Ранее Центральный районный суд изменил меру пресечения Андрею Осипову, поскольку он нарушил условия домашнего ареста.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве директора авиапредприятия задержали 3 марта.

По версии следствия, он провел ремонт служебного автомобиля «Хендай», который повредил сам, а затем попросил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы оплатить ремонт за счет страховой компании в сумме 170 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования в крупном размере»). Андрею Осипову грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.

Во время избрания меры пресечения Андрей Осипов отрицал свою вину.