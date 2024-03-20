В Челябинске началось строительство нового ЖК возле зоопарка

Проект реализуется в рамках комплексного развития территорий

В Челябинске на улице Труда недалеко от зоопарка началось строительство нового жилого комплекса. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территории (КРТ), сообщили в администрации города. В настоящее время на площадке ведутся разработка котлована, вывоз грунта и закладка фундамента. Всего запланировано четыре очереди строительства.

На территории рядом с зоопарком и ледовой ареной «Уральская молния» до конца 2026 года компания АПРИ «Флай Плэнинг» возведет современный микрорайон. Всего здесь планируется два 6-этажных и два 19-этажных монолитно-каркасных дома, в которых разместится 350 квартир.





Ограждение комплекса не предполагается, его визуально обеспечит внутренний каркас дома.

«Яркий пример того, как подходить к реализации нового строительства более комплексно, предусматривая все необходимые инфраструктуры для жизни горожан. То есть здесь сразу выполнен расчет по детским садам, школам, парковкам, озеленению. Сам проект все-таки выходит немножко за свои границы, и будет благоустраиваться бульвар, существующий на муниципальной земле, а также пешеходная часть. Это действительно очень важно, когда сами инвесторы понимают, что они свой конечный продукт не огородят забором и не создадут еще одну закрытую территорию. Они осознают значимость этого места, улицы Труда, и важность того, как горожане всегда привыкли ходить в зоопарк, в парк Гагарина или в бор», — рассказала начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина.





Во дворах обустроят детские площадки, а на крышах 6-этажных домов в планах организовать прогулочные зоны. В комплексе предусмотрена подземная автостоянка на 254 машино-места с зарядками для электромобилей, а также открытая парковка.

«Обязательное требование любого комплексного развития — это обеспеченность и сбалансированность жилой функции. То есть то, что мы сегодня, в принципе, и услышали. И мы очень рады, что застройщики сегодня не боятся идти под землю, потому что иначе мы не получим с вами классный современный объект, который может на одной территории уместить и парковки, и дворовые территории, и озеленение», — подчеркнула Ольга Никитина.





Жилой комплекс оснастят системой видеонаблюдения и круглосуточной службой охраны. На всех объектах оборудуют телеметрию, а все коммунальные данные будут автоматически передаваться в приложение.