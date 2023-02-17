Министр науки и образования РФ Валерий Фальков оценил темпы строительства челябинского кампуса

Первые общежития необходимо сдать уже весной 2024 года

Вчерашнее обсуждение наполнения будущего межуниверситетского кампуса мирового уровня сегодня продолжается рабочим визитом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В Челябинске также работает полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Вместе с губернатором Алексеем Текслером делегация посетила коворкинг-центр в ЧелГУ, где федеральному министру представили макет челябинского кампуса, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Далее делегация отправилась на строительную площадку возле вуза. Здесь уже начались работы первого этапа по возведению кампуса. Валерий Фальков напомнил, что Челябинская область стала победителем в первую волну отбора. Это проект как минимум не только региональный, а окружной.

«Сроки очень сжаты. Первые общежития должны быть сданы 1 марта 2024-го. Очень серьезный вызов — присутствие университетов на одной площадке. Кампус должен дать серьезное развитие высшему образованию в регионе», — сказал Валерий Фальков.



Владимир Якушев отметил, что стремление улучшить условия для студентов и преподавателей — это хорошее дело, но очень важно понять, что вузы должны давать не только высшее образование, но и развивать науку.

«Регион важный, был всегда одним из передовых в науке. Важно, чтобы при реализации проекта все ожидания оправдались. У нас научная среда сложная, поэтому нужно параллельно выстроить понимание, как на одной площадке будут уживаться сразу несколько вузов. Стройка должна идти очень быстро, проект должен состояться, поскольку задачи перед нами стоят очень серьезные», — сказал полпред.



Алексей Текслер заявил, что для региона проект кампуса — прорывной проект. Он даст прямые позитивные эффекты в экономике и социальной сфере, будет способствовать формированию ценных кадров.

«Кампус — целый студенческий город площадью 120 тысяч квадратных метров. Компетенции наших вузов позволят сформировать кампус как современную научно-образовательную среду. Ректоры у нас очень молодые и активные, создан консорциум вузов, чтобы университеты могли полноценно дополнять друг друга. В марте следующего года будут запущены два первых общежития, а остальные — в 2025 году. Все наши обещания, которые были даны на этапе отбора проекта, будут выполнены», — сказал Алексей Текслер.



Глава региона рассказал, что строительство кампуса поделено на две части. Первая часть — несколько гостиниц, общежития для преподавателей и студентов. Стройка началась, скоро будет завершен общий проект кампуса, до конца 2025 года все его объекты должны быть достроены.

«Основная задача сегодня, кроме стройки, — наполнить кампус образовательными компетенциями. От содержания лабораторий зависит окончательный проект кампуса. Эти работы завершаются», — пояснил Алексей Текслер.





Он также подчеркнул, что кампус — фактически новый университет. Он позволит привлечь в регион выпускников, окончивших школу с высокими баллами. Этот проект также важен с точки зрения городской среды.

В течение дня делегаты посетят ведущие вузы региона и проведут еще ряд совещаний, в их числе — заседание оргкомитета МИО «Звезда», посвященное десятилетию проведения олимпиады.