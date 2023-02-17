«Все ничто в сравнении с содержанием», — Валерий Фальков подвел итоги знакомства с челябинским кампусом

Валерий Фальков и Алексей Текслер провели пленарное заседание стратсессии по созданию межвузовской площадки

В конференц-зале Radisson сегодня продолжается обсуждение по смысловому наполнению будущего кампуса мирового уровня в Челябинске. В текущие два дня представители вузов, эксперты и чиновники проводили большую стратегическую сессию и другие мероприятия, чтобы определиться с тем, какой будет высшая школа будущего в нашем регионе. На заключительное заседание прибыл глава федерального Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор поблагодарил министерство науки и высшего образования Российской Федерации, что почти в полном составе посетили Челябинск и дали старт серии стратегических сессий по созданию университетских кампусов на Южном Урале.

«Сегодня очень важное событие для всех нас: мы обсуждаем концепцию кампуса, содержательную часть. Утром проводили совещание, где обсуждали строительные аспекты, но понимаем, что учат не стены, а учат люди и современные образовательные программы. Самое главное — логика и идеология кампуса, который будет по сути новым университетом. Это межуниверситетский проект, поэтому на протяжении этих двух дней обсуждался вопрос, как в этой „коммунальной квартире“ объединить наши уважаемые вузы. Надеюсь, что ответ был найден», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что стратегия развития региона напрямую связана с тем, какие образовательные программы будут здесь реализованы.

«Мы бы хотели, чтобы ребята, которые заканчивали школы, оставались здесь, помогали развивать регион, а в итоге создавали семьи и связывали свое будущее с нашей областью. Задача кампуса во многом именно про это. Если не будет интересных программ, если не будет понимания, что и кого мы в этих стенах готовим, то это будет просто один из объектов, а этого недостаточно. Уверен, что результат совместной работы будет потрясающим», — отметил он.

О важности встречи заявил и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Это действительно уникальный опыт, до этого мы кампусов не строили. Сегодня у нас большой федеральный проект, и мы начинаем эту работу, самую сложную, пожалуй, потому что полтора года мы работаем над технико-экономическими параметрами, проектированием, госэкспертизой, решаем строительные сложности, но, оказалось, что все это ничто в сравнении с содержанием кампуса, с общим видением, с умением объединять роли разных университетов», — сказал Валерий Фальков.

Глава ведомства подчеркнул, что главной задачей остается — выработать общую содержательную повестку, чтобы наполнить кампус жизнью. Он отметил, что для этого необходимо проанализировать образовательные программы, согласовать мнения нескольких коллективов, донести свою позицию до работодателей, проработать все это с региональными органами исполнительной власти.

«Кампус — это новое понимание жизни университета, который станет институтом развития городского и регионального», — резюмировал глава ведомства.