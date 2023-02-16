Содержание и концепцию челябинского межвузовского кампуса обсудили с Минобром РФ

Эксперты рассуждали на тему смыслового наполнения будущей главной научной площадки области

В Челябинске обсудили, как будущий межвузовский кампус свяжет бизнес и науку, потребности региона и его приоритетные направления развития. Представители министерства науки и высшего образования РФ, руководство региона и вузов собрались в четверг, 16 февраля, на стратегической сессии по созданию сети кампусов. Что обсуждали собравшиеся и чего ждут от будущего кампуса — в материале ИА «Первое областное».

На открытии сессии замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук заявил, что Челябинская область — регион практиков, здесь есть большой научно-технический задел. Южный Урал достойно входит в двадцатку регионов по рейтингу научно-технологического развития. По его словам, это хороший результат, который стоит развивать и двигаться дальше. Всего к 2030 году в стране предстоит создать 25 современных кампусов мирового уровня — это большая задача, поставленная президентом.

«Создавая новые площадки, мы должны создавать не просто архитектуру, а современную среду для наших студентов, ученых, исследователей, площадки для коммуникации науки, образования и бизнеса. Наша задача — наполнить кампус правильным содержанием. Для нас крайне важно, чтобы объединение университетов не было механическим. Совместными усилиями, понимая потребности региона, нам предстоит правильно собрать целевую модель кампуса. Мы уже сегодня должны готовить программы и исследования, чтобы, когда кампус достроился, нам удалось наполнить его хорошим содержанием», — сказал Андрей Омельчук.





Первый вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что теперь необходимо сформировать содержание и наполнение кампуса, чтобы он стал драйвером роста экономики и социального развития региона. В этом ключевым ориентиром является стратегия социально-экономического развития области до 2035 года, где во главе стоит повышение качества жизни граждан, сам человек и его уникальный потенциал с растущими потребностями.

Ирина Гехт обозначила ключевые приоритеты стратегии в свете развития кампуса. Прежде всего, это промышленность: металлургия, производящая половину всей промышленной продукции в области. Сегодня уже есть серьезные проекты у ЮУрГУ и МГТУ в этой отрасли. Также значимы предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые производят самую разную продукцию, в том числе гражданскую и двойного назначения. Отдельную нишу занимает машиностроительный комплекс, который представлен производством машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования.

«Реализация, казалось бы, традиционного приоритета постоянно дополняется новыми задачами, которые ведут к качественному преобразованию. Например, к развитию импортозамещения в условиях санкционного давления как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу. В добыче и обогащении идет переориентация на вторичную переработку отходов и создание новой сырьевой базы. В металлургии — освоение новых технологий для повышения экологичности производства», — заявила Ирина Гехт.





Она также упомянула про новые технологии и материалы, научно-технологические инициативы, например использование мирного атома и робототехнику. Среди приоритетов выделили и развитие аграрно-промышленного комплекса. В отрасли важно внедрение технологий переработки отходов. Отметили и развитие туристического потенциала Южного Урала.

Для всего этого нужны квалифицированные кадры, поэтому амбиция Челябинской области — кадры мирового уровня.

«Среди стратегических целей мы определили формирование научной компетенции мирового уровня и создания условий их коммерциализации в реальном секторе экономики. Альянс государства, ведущих вузов и предпринимательского сектора позволит рассчитывать на развитие конкурентоспособных научно-образовательных и научно-производственных структур, способных вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие региона и научно-технологическое развитие отраслей экономики и социальной сферы», — подчеркнула первый замгубернатора.





Замминистра образования и науки региона Виталий Литке сообщил, что кампус разместится на территории ЧелГУ в тесном взаимодействии с природным пространством, а именно с территорией между Челябинским госуниверситетом и ЮУрГУ. Кампус также будет иметь рекреационную зону, спортивный кластер на Университетской Набережной с будущим мостом через реку. Предполагается три этапа строительства: на первом этапе — небольшие здания общей площадью в 9 тысяч квадратных метров, второй этап — весь основной гостиничный комплекс, а самым сложным будет третий этап, где построят научный комплекс и конференц-зал.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что челябинским вузам предстоит отвечать на запросы региона и всего Урала, быть драйверами развития и формировать будущие тренды.

«Худший вариант — когда вы просто построите коммунальную квартиру. Лучший вариант — когда вы находите интегративное решение, которое позволит если не стереть границы между участниками общего образовательного пространства, то понизить их до такой степени, чтобы они не мешали достижению общих образовательных результатов. Я рекомендую группе сформировать понимание, какие общие образовательные результаты получат за счет кампуса университеты и участники этого проекта. С этим решением связано все остальное: пакет образовательных программ, необходимая инфраструктура, обеспечивающие подразделения, помещения», — заявил Дмитрий Афанасьев.





По его словам, это выбор «в долгую», поэтому проект должен предполагать возможность трансформации, пространство для будущего развития.

Отметим, что межуниверситетский кампус мирового уровня начнут возводить в этом году на средства от концессионного соглашения между правительством региона и ВТБ Инфраструктурный холдинг. Сам проект кампуса вошел в число лучших, а его полная реализация запланирована на 2025 год.