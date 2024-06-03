В Челябинске на 50% подорожали спорттовары для активного отдыха

В рознице широкий ассортимент российских и китайских брендов

В Челябинске к летнему сезону подорожали спортивные товары для активного отдыха на 50%. При этом в розничной сети города представлен широкий ассортимент велосипедов, роликовых коньков и самокатов российских и китайских марок. ИА «Первое областное» выяснило, какие летние спорттовары есть в наличии в торговых залах магазинов и можно ли сэкономить на их покупке.

В этом году выбор велосипедов в челябинских спортмагазинах удивляет даже продавцов-консультантов, проработавших в продажах не один год. При этом 80—85% «двухколесных» представлены российскими или китайскими торговыми марками.





В топе по популярности — подростковые велосипеды брендов Forward, Stark, Intino, Atom, основные компоненты которых производятся в России. В «Спортмастере» представлен большой ассортимент велосипедов для всех возрастов и весовых категорий Stern, которые производятся в Китае.





Стоимость их варьируется от 7,5 тысячи рублей для ребенка возрастом от четырех лет до 50 тысяч рублей для взрослого мужчины. В наличие разные модели и цветовые гаммы. В тренде этого сезона — ярко-оранжевый цвет или детали таких оттенков.

В этом году на ценнике указаны две стоимости: первая — за минимальную комплектацию (то есть сам велосипед), вторая — с учетом всевозможных аксессуаров. То есть с бутылочкой для воды, корзиной, перчатками, звонком, крыльями и т. п. Разница между ценами, как правило, составляет 3—5 тысяч рублей.

«На складе много товара, выбор разных комплектаций велосипедов пока есть. Основные бренды представлены в торговом зале. Есть возможность приобрести товар в рассрочку», — пояснила продавец-консультант «Спортмастера».

Для девочек в продаже представлены велосипеды Stern Airy, которые оснащены облегченной алюминиевой рамой. Вес такого велосипеда, как правило, на 2—3 килограмма меньше, чем с обычной рамой. Кататься на них ребенку действительно намного легче, но и скорость такие велосипеды набирают достаточно быстро.





Подразумевается, что ребенок уже умеет неплохо маневрировать на поворотах и сам регулирует скорость. В сравнении в ценами прошлого года цена на велосипеды такой линейки выросла на 30—40%, но возможна покупка в рассрочку.

Есть в продаже и профессиональные велосипеды премиум-сегмента. Стоимость таких импортных «двухколесных» превышает полмиллиона рублей. Так, в интернет-магазине «ТриалСпорт» можно приобрести шоссейный велосипед Cannondale 2020 года выпуска за 619 тысяч рублей, горный Jamis 2023 года выпуска за 570 тысяч рублей.

«Сегодня популярны горные велосипеды американского бренда GT у подростков, их еще до летнего сезона разобрали из наличия, но можно оформить под заказ. Для взрослых такие велосипеды продаем по цене от 32 тысяч рублей и выше, если рассматривать диаметр колес 26 дюймов и более», — сообщили в «ТриалСпорт».

Самокат — тоже средство передвижения, но по цене обойдется дешевле в 2—3 раза, чем велосипед. В этом году детские самокаты продают от 1,5 тысячи рублей за штуку (возраст 3—4 года, вес до 20 кг), для подростков — за 5—6 тысяч рублей.





Трюковые самокаты с черной рамой и яркими надписями — самый ходовой товар, поскольку на таких катаются на скейт-площадках. Прежнего ажиотажного спроса на электросамокаты, который наблюдался в 2021 году, после увеличения охвата кикшерингом, уже нет.

Скейтборды в розничной сети можно приобрести от 2 тысяч рублей за штуку, но в спортмагазинах они дороже — от 5,5 тысячи рублей.





Средняя стоимость составляет 6—7 тысяч рублей за штуку, но можно встретить в продаже экземпляры и за 20 тысяч рублей.

Роликовые коньки представлены в основном китайскими брендами, выполнены из легкой пластмассы, при выборе продавцы рекомендуют смотреть на материал подшипников: те, что на основе алюминия, прослужат дольше.





Стоимость пары коньков для взрослых — от 10 тысяч рублей, для детей — от 4,5 тысячи рублей.

Один из самых бюджетных вариантов активного отдыха летом — плавание. На купальники и аксессуары спортивных брендов скидки 50% и больше. Резиновые шапочки для бассейна в одном из отделов выставили прямо у входа, цена на них с 950 рублей за штуку упала до 250 рублей, но покупатели все равно проходят мимо.





Спортивные слитные купальники для плавания для детей продают за 1,5 тысячи рублей и выше, взрослые — от 3,5 тысячи рублей и выше. Они пригодны для плавания в бассейне, но впереди пляжный сезон... И покупатели опять проходят мимо.

В магазине «Манарага» к открытию летнего сезона подготовили композицию в торговом зале, где вместо туриста — манекен, но его окружают необходимые в любом походе вещи.





Вокруг туриста-манекена — газовая горелка, комфортная одежда, кастрюли и даже пакетики с гречкой быстрого приготовления. Здесь же представлена мобильная летняя мебель, рюкзаки, спальники.

«Цены на уровне прошлого года. Выбор для туристов у нас большой», — пояснила менеджер магазина.

Летнюю палатку на двоих можно приобрести в рознице от 9,5 тысячи рублей, спальный мешок — от 5,5 тысячи рублей, походный рюкзак — от 6 тысяч рублей, «пенку» — от 700 рублей.



О товарах для походов и сплавов ИА «Первое областное» публиковало отдельный материал. Спрос на такие изделия с приходом тепла вырос на 30%.



В этом году популярность к пляжному сезону набирают сапборды, покупка которых в рознице обойдется от 18 до 32 тысяч рублей, на маркетплейсах можно найти сапы за 14 тысяч рублей с учетом скидки.

«В наличии сапбордов сейчас нет в Челябинске, но можно оформить под заказ с доставкой на 20 июня», — сообщили в сети «ВсеИнстурменты», где также продают спорттовары.

Покупая сапборд, необходимо сразу подумать об условиях его хранения. Лучше всего сапы хранить в закрытом и сухом темном помещении, где нет влажности и прямых лучей солнца. Размер универсальной прогулочной доски составляет порядка трех метров в длину. Если нет возможности для хранения, то можно арендовать сап по стоимости 1,5 тысячи рублей в сутки.





Также в Челябинске в прокат предоставляются велосипеды: за первый час езды придется заплатить 400 рублей, за второй час — 300 рублей, в последующие — 100 рублей. Прокат роликовых коньков обойдется в 300 рублей за час, электросамоката — 200 рублей за 30 минут при катании в городском парке.