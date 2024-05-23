Например, 1 и 2 июня во всех муниципалитетах Челябинской области пройдут «большие семейные выходные». Это праздники, направленные на объединение семьи. Кроме того, в День зашиты детей, в челябинском парке Пушкина состоится фестиваль мороженого. В прошлом году на этом празднике бесплатно раздали почти 20 тысяч сладостей, а фестиваль посетили 30 тысяч человек.«Мы раздаем мороженное, но не просто так, а за участие в разных активностях. Это самый добрый праздник, который можно представить», — отмечает Ирина Текслер. Также летом на Южном Урале пройдут Областной Сабантуй, Ильменский фестиваль, «Атомный выпускной», Бажовский фестиваль, Певческий фестиваль и «Курчатов фест». В начале лета в селе Париж состоится показ мод, где представят свои работы представители фэшн-индустрии. Там же 1 и 2 июня пройдет Парижский полумарафон. В конце встречи Ирина Текслер упомянула про новый проект автопоезд «Челябинская область — большая семья», который пройдет с 20 июня по 30 августа.
«Министерство культуры провезет наши лучшие творческие, музыкальные коллективы и самые разные выставки по всей области. Также в автопоезде примут участие министерство образования, здравоохранения и социальных отношений», — рассказала первая леди Челябинской области.
Ирина Текслер считает, что, помимо лета, автопоезд можно запустить и зимой, но уже с Дедом Морозом.