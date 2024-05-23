Культурный автопоезд проедет летом по всей Челябинской области

Ирина Текслер анонсировала активности грядущего лета

«В Челябинской области проводится много интересных мероприятий, направленных на поддержку семьи. Но не все о них знают. Нужно рассказывать южноуральцам о разных активностях, чтобы они могли выбрать, куда пойти в свободное время»,

— обратилась к журналистам Ирина Текслер.

Сегодня, 23 мая, в рамках XXV Медиафестиваля Челябинской области с журналистами пообщалась общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Первая леди Челябинской области рассказала про фестивали, которые ждут жителей региона нынешним летом, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Например, 1 и 2 июня во всех муниципалитетах Челябинской области пройдут «большие семейные выходные». Это праздники, направленные на объединение семьи. Кроме того, в День зашиты детей, в челябинском парке Пушкина состоится фестиваль мороженого. В прошлом году на этом празднике бесплатно раздали почти 20 тысяч сладостей, а фестиваль посетили 30 тысяч человек.

«Мы раздаем мороженное, но не просто так, а за участие в разных активностях. Это самый добрый праздник, который можно представить»,

— отмечает Ирина Текслер.

Также летом на Южном Урале пройдут Областной Сабантуй, Ильменский фестиваль, «Атомный выпускной», Бажовский фестиваль, Певческий фестиваль и «Курчатов фест». В начале лета в селе Париж состоится показ мод, где представят свои работы представители фэшн-индустрии. Там же 1 и 2 июня пройдет Парижский полумарафон.В конце встречи Ирина Текслер упомянула про новый проект автопоезд «Челябинская область — большая семья», который пройдет с 20 июня по 30 августа.

«Министерство культуры провезет наши лучшие творческие, музыкальные коллективы и самые разные выставки по всей области. Также в автопоезде примут участие министерство образования, здравоохранения и социальных отношений», — рассказала первая леди Челябинской области.

Ирина Текслер считает, что, помимо лета, автопоезд можно запустить и зимой, но уже с Дедом Морозом.