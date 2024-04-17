В Челябинской области спрос на походы и сплавы вырос на 30%

Выясняем, куда отправиться на вылазку и что с собой взять

В Челябинской области с приходом тепла открылся туристический сезон для пеших походов, сплавов по рекам и горным прогулкам. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, куда отправиться на выходные и что с собой взять.

Готовимся к вылазке

В Челябинской области спрос на туры выходного дня, представленные походами, сплавами и вылазками, вырос на 30%.

«Мы отмечаем увеличение спроса на наши услуги. В прошлые годы на наш однодневный «Сырный» сплав группы набирали до 40 человек, в 2023 году нам пришлось этот сплав вести трижды, за три дня сплавилось 126 человек. На наши ежегодные тематические мероприятия ажиотаж — на „Маевку“ уже записалось порядка 300 человек, в прошлом году было 248 участников. Стоимость самого бюджетного тура выходного дня стартует от 1,7 тысячи рублей, но чаще средний чек с учетом полноценного питания и сопровождения составляет 2,5 тысячи рублей на человека», — говорит основатель челябинского турклуба «Вылазки» Татьяна Стерликова.

По ее словам, в регионе растет спрос именно на туры 1—2 дней, не более. Предложения уйти в поход на 7 дней интересны больше спортивным туристам.

«В горной школе сегодня занимается 35 человек. Это те ребята, кто заинтересован в долгосрочном сотрудничестве. В целом мы организуем туры выходного дня по горным маршрутам для всех желающих. Таганай, Зюраткуль, Иремель — самые популярные направления. Спортивные туристы больше ходят в категорийные походы — на Кавказ, Алтай, есть интересные маршруты в Казахстан. Урал популярен у всех. Уральские хребты пологие, не нужно проходить акклиматизацию при восхождении», — уточнил руководитель клуба активного туризма «Все выключено» (Челябинск) Никита Житенев.

По словам руководителя клуба «Полунин Поход» (Екатеринбург) Алексея Полунина, на Урале уже открылся сезон сплавов по рекам, но пока только для профессиональных туристов. Новичкам лучше отправляться в такие туры с середины мая, не раньше.

«Среди популярных в этом году — туристические маршруты Камчатки, Алтая, Кавказа, Урала и отдельные локации Западной Сибири. Более удаленные маршруты людям тоже интересны, но нужно понимать, что они очень затратные — от 150 тысяч рублей и выше. На Урале самые массовые по числу туристов — сплавы. В мае мы организуем сплав по реке Сылва в Пермском крае, в июне планируем сплав по реке Уфе в Башкортостане, в июле — по Чусовой в Свердловской области», — рассказал Алексей Полунин.

По затратам на снаряжение и еду сплавы — одни из самых бюджетных вариантов для отдыха выходного дня. Необходимый минимум по экипировке зависит от погоды, количества людей, тематики тура.

«Универсальный набор для всех походов — это набор для умывания. В остальном лучше советоваться с инструктором. Новички акцент делают на одежде, набирая с собой очень много вещей. Этого делать не нужно. Туристу достаточно соблюдать концепцию трех слоев — термобелье, утепляющий слой и ветрозащитный», — говорит Алексей Полунин.

Закупаем снаряжение

Организаторы туров на Южном Урале предоставляют снаряжение и оборудование в аренду, либо в стоимость тура уже входит комплект экипировки. С начала года стоимость «снаряги» выросла в Челябинске на 10%. В магазинах для профтуристов («Манарага», «Сплав», «А2») можно приобрести продукцию известных брендов, но цены будут высокие. Летние палатки 2+ продают по стоимости от 10 тысяч рублей за штуку, спальные мешки — от 9 тысяч, рюкзаки — от 6,5 тысячи, газовые горелки — от 4 тысяч, трекинговые кроссовки — от 7 тысяч рублей. Приобрести аналогичную экипировку на маркетплейсе будет на 50—70% дешевле, но подтвердить оригинальность продукции в этом случае сможет только продавец.

«Ученики горной школы ежемесячно вносят по 6 тысяч рублей, при этом во всех вылазках и походах им предоставляется необходимое снаряжение и оборудование, в том числе обвязки, веревки, карабины. Ничего закупать самим не требуется. Знаю, что можно также арендовать необходимую экипировку у организаторов туров. Новичкам даже противопоказано сразу закупаться экипировкой, поскольку нужно „примерить“ ее на себя, опробовать в деле. Те же горелки стоят по 40 тысяч рублей за штуку, а их нужно как минимум две в походе. Автоклавы — по 12—15 тысяч рублей, палатки высокогорные на трех человек — от 40 тысяч рублей за штуку. Многие профессиональные туристы отшивают спальники и палатки на заказ, что выходит дешевле», — пояснил Никита Житенев.

А вот модные гаджеты только мешают в походе: новички берут пластиковые бахилы на кроссовки, ультратонкие дождевики, которые рвутся, по 5—6 пар носков и трусов, говорит инструктор. Все это лишнее.

«В походы выходного дня требуется удобная разношенная обувь, рюкзак, спортивная одежда, желательно ярких цветов, не камуфляж. На более сложные походные маршруты по нацпаркам или горной местности могут потребоваться трекинговые кроссовки или ботинки для прохождения болотистой местности, бурелома и т. п. У меня у самой три вида палаток! Но с той палаткой, что я иду на Эльбрус, не поеду на сплав. Это то же самое, что на спортивном болиде пытаться ездить по городским пробкам. У каждого снаряжения свои характеристики, их нужно учитывать», — пояснила Татьяна Стерликова.

Как правило, питание в походы заготавливают заранее — мелко режут, сушат и вакуумируют. Для туристов тушенка сегодня продается не в банках, а в мягкой упаковке, что очень удобно. В горные походы берут по 300 граммов еды в сутки на человека, на сплавы — по килограмму и более. В пеших походах готовят на привалах и берут ровно столько, сколько могут унести.

«Расходы на закуп продуктов выросли за год на 30%. Также увеличились транспортные расходы на треть из-за подорожания запчастей и обслуживания туристических автобусов. У нас есть как малогабаритные автобусы, так и те, что способны вмещать по 60—70 человек», — уточнила она.

Не экономим на гиде

Многие отдыхающие пытаются сэкономить и отказываются от помощи гида или инструктора, но такие самовольные вылазки опасны.

«На большинстве маршрутов нет покрытия сотовой связью, нет возможности дозвониться по мобильному телефону. Связаться со службой спасателей не получится. Надеяться надо только на собственные силы, квалификацию, опыт, подготовку. Поэтому большое внимание мы уделяем обучению: как не допустить наступления аварийных ситуаций и что делать, если это всё-таки произошло. Например, инструкторы знают, где расположены туристические приюты со смотрителями и радиосвязью, на каких вершинах можно поймать сотовую связь. К сожалению, сейчас возникли сложности со спутниковой связью, которая раньше ловила в любой точке мира», — пояснила Татьяна Стерликова.

Новые требования к безопасности турпоходов ежегодно обсуждаются на профессиональных форумах. В следующем году планируется провести такой форум на Урале.

Для повышения безопасности в походах уже много лет проводится работа по подготовке инструкторов-проводников, но до сих пор в правовых нормах остаются пробелы.

Сейчас в регионе создается государственный реестр инструкторов-проводников, допущенных до сопровождения групп. Попасть в него можно будет только после прохождения обучения и аттестации. Это позволит убрать из профессии случайных людей.

К тому же туры выходного дня все больше становятся популярны у семей с детьми, что требует соблюдения особых мер безопасности.

«Мы организуем вылазки с детьми на природу. Конечно, с родителями. Их также стоит заранее подготовить к совместному путешествию. Им нужно научиться сохранять спокойствие и невозмутимость в любых ситуациях. Дети ориентируются на любые эмоциональные изменения у родителей. Снег пошел в июне — это по плану, мы к этому готовы! Не должно быть страха или негатива, ведь так отдых может быть для всех испорчен», — пояснил Алексей Полунин.

Организаторы тура стремятся создать особую бесконфликтную атмосферу в походе, чтобы даже малознакомым людям у костра возле палатки было комфортно и захотелось встретиться вновь.