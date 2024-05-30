Челябинский портал «Дети дома» обновил содержание к летним каникулам

Специалисты Минцифры подобрали для школьников интересные курсы, кино, музыку и экскурсии

Сайт-агрегатор «Дети дома» обновил дизайн и свое содержание в преддверии летних школьных каникул, сообщает пресс-служба Минцифры Челябинской области.

«Благодаря порталу дети и их родители могут разнообразить свой досуг», — отмечают в Минцифре.

На портале detidoma.gov74.ru уже представлена интересная подборка фильмов, спектаклей, музыки, игр.

Здесь также можно заняться рукоделием, поэкспериментировать с опытами в разделе «Развлечения». Или отправиться в виртуальное путешествие в бункер Сталина, совершить 3D-тур по Крыму, Индии в разделе «Экскурсии».

В разделе «Новые знания» и «Обучение» можно пройти уроки безопасности на природе и в общественных местах, научиться различным техникам рисования, игре на фортепиано, искусству составления букетов и оформления подарков, познакомиться с интересными профессиями и получить новые знания по экономике, инженерии, искусственному интеллекту.

Напомним, портал «Дети дома» создан по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в пандемию и обновляет свое содержание к каждым каникулам уже несколько лет.

Между тем накануне этого лета Фонд 2020 открыл в Ленинском районе Челябинска центр для подростков «Оранжевый верблюд».