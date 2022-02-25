В центре Челябинска уберут аварийные деревья

Под снос попадут 18 тополей и кленов — мэрия предупредила горожан о проведении работ

В Челябинске на улице Российской уберут аварийные и сухостойные деревья. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ближайшие выходные администрация Калининского района организует работу по сносу 18 деревьев вдоль дома 59 по улице Российской.

Отмечается, что сносу подлежат только тополя и ясенелистные клены. Причем срубят исключительно аварийные, угнетенные и сухостойные деревья, которые представляют серьезную опасность для горожан. О проведении таких работ мэрия информирует горожан заранее.