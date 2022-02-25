Челябинская область сократила госдолг на 1,4 млрд рублей

Обязательства региона в четыре раза меньше, чем у соседней Свердловской области

Государственный долг Челябинской области по состоянию на 1 февраля составил 24,3 млрд рублей, говорится в последнем отчете Минфина РФ. Это на 1,4 млрд рублей меньше, чем год назад. Основная сумма — это обязательства по бюджетным кредитам — 13,4 млрд рублей. Долг по государственным ценным бумагам составляет 7 млрд рублей, по госгарантиям — 3,9 млрд рублей.

На первом месте по уровню госдолга в УрФО находится Свердловская область. Показатель на 1 февраля достиг 99 млрд рублей. Из этой суммы 56,6 млрд рублей — обязательства по ценным бумагам, 42,8 млрд рублей — по бюджетным кредитам.

Самый маленький госдолг на Урале у Тюменской области — 1 млрд рублей, у Ямало-Ненецкого автономного округа — 3,9 млрд рублей. Общий размер госдолга Уральского федерального округа составляет 152,1 млрд рублей. Это на 35 млрд рублей меньше, чем в начале 2021 года.