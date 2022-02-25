Силовики провели обыск у депутата челябинской думы Виталия Паутова

Сам Паутов, по информации Первого областного информагентства, остается на свободе, причины следственных действий неизвестны

Утром 25 февраля сотрудники правоохранительных органов провели обыск у одного из ветеранов челябинской городской думы, депутата Виталия Паутова. Причины следственных действий пока неизвестны, сообщил Первому областному информагентству адвокат Паутова Александр Чудинов.



«Силовики действительно предъявили постановление об обыске, но подробности мне пока неизвестны. Сам Виталий Геннадьевич остается на свободе, он на связи, мы созваниваемся каждые полчаса. Жду документы от следственных органов», — рассказал юрист.

Разошедшуюся информацию о задержании Паутова адвокат опровергает.

Коллеги Виталия Паутова, депутаты челябинской думы от Советского района, подтвердили корреспонденту Первого областного информагентства, что о действиях силовиков им известно, но тоже без подробностей. Как заявил один из депутатов, «должно быть, постарался какой-то „добрый человек“».

Правоохранительные органы пока отказываются от комментариев. В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Челябинской области заявляют, что не располагают информацией о какой-то работе в отношении Виталия Паутова.