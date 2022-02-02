В Челябинске откроют первый магазин сети «ВкусВилл»

Ретейлер планирует зайти в город во второй половине 2022 года

В Челябинске откроют первый в городе магазин продуктовой сети «ВкусВилл». Новость об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе компании.

Подробности о месте и дате открытия пока неизвестны. Представители торговой сети сообщили, что запустить магазин планируют во второй половине 2022 года.

«На данный момент открытие в Челябинске планируется в первом полугодии 2022 года. Точная дата пока не определена», — уточнили в пресс-службе «ВкусВилл».

По информации специалистов в области коммерческой недвижимости, в настоящий момент в магазине проводят ремонт.

История «ВкусВилл» началась с открытия магазина молочной продукции «Избенка». В 2012 году в рамках расширения ассортимента запустили сразу четыре точки «ВкусВилл». Компания принадлежит предпринимателю Андрею Кривенко. Преимущественная часть продукции в магазине — товары собственной марки. По итогам 2021 года по всей стране открыто 1337 магазинов и 103 даркстора в 56 городах. В прошлом году «ВкусВилл» «зашел» еще в 15 городов России, два из которых на Урале — Пермь и Екатеринбург.