В Челябинске потратили 3 миллиарда на ремонт дорог в 2022 году

В мэрии рассказали, что удалось сделать

За прошлый год в Челябинске потратили на ремонт дорог более трех миллиардов рублей. В пресс-службе городской администрации рассказали, что удалось сделать на эти средства.

В мэрии отметили, что в 2022 году удалось решить многие давние проблемы. Например, открылся обновленный Ленинградский мост, также построили дороги в новых микрорайонах, отремонтировали десятки магистралей и несколько путепроводов. На северо-западе Челябинска появилась еще одна благоустроенная пешеходная улица.

Занялись и новыми проектами — начали строить важнейшие связующие магистрали города, такие как Бейвеля, Эльтонская 2-я и 3-я, Агалакова и Молдавская. Провели первые этапы капитальных ремонтов дорог по улицам Худякова и Дарвина.

«В этом году будут завершены объекты, начатые в 2022 году, продолжится работа по развитию улично-дорожной сети Челябинска. Совсем скоро мы расскажем о планах на предстоящий дорожный сезон», — добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее стало известно, что 1,5 миллиарда рублей выделят на проезды во дворах и спортивные площадки в Челябинской области. За месяц почти 90 тысяч жителей Челябинской области проголосовали за благоустройство своих территорий.