Алексей Текслер поручил вдвое увеличить ремонты трамвайных путей в Челябинске

Основной объем работ возьмет на себя возрожденная служба пути ЧелябГЭТ

Вслед на обновлением трамвайного парка в Челябинске вплотную взялись за модернизацию путевой инфраструктуры. На ООО «ЧелябГЭТ» завершают воссоздание некогда ликвидированной службы пути, которая полностью возьмет на себя содержание и основную часть работ по капитальному ремонту рельсов. Объемы самих ремонтов вырастут в два раза и составят в 2023 году 16 километров. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер по итогам совещания по развитию электротранспорта в Челябинске, которое он провел в трамвайном депо №1.

Тема инфраструктуры стала главной на совещании неслучайно. Современные низкопольные трамваи, которые начали поступать в Челябинск в прошлом году, только оттенили неприглядное состояние рельсов, по которым им приходится ездить. В 2023 году город получит еще 74 современных усть-катавских вагона и таким образом завершит обновление трамвайного парка. А что же пути?

Открывая совещание, в котором принимали участие вице-губернатор Сергей Шаль и глава Челябинска Наталья Котова, Алексей Текслер напомнил о случаях схода вагонов с рельсов.

«Есть места, где у нас за прошлый год было пять сходов. Я говорю сейчас о перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова у Теплотехнического института. Конечно, это недопустимо. Общественный транспорт — это, прежде всего, гарантия безопасности для людей. Поэтому вопрос состояния трамвайных путей для нас сейчас в приоритете», — подчеркнул глава региона.

Одна из главных причин, по которой трамвайные рельсы в Челябинске оказались в неудовлетворительном состоянии, заключается в том, что в 2011 году на ЧелябГЭТ была ликвидирована служба пути. Содержание и ремонт рельсов отдали на аутсорсинг, а потом и это прекратилось.

В 2021 году ремонты трамвайных путей возобновились, а в 2022-м по поручению губернатора на ООО «ЧелябГЭТ» начали воссоздавать службу пути. Алексей Текслер сообщил, что полный состав службы будет окончательно сформирован в этом году с доведением штатной численности до 170 человек. Монтерам пути вслед за водителями трамваев (вагоновожатые стали зарабатывать на 44% больше) поднимут зарплату. Кроме того, для них закупят все необходимое оборудование.

Речь идет, например, о рихтовочтных и шполоподбивочных машинах, которые под управлением одного оператора заменяют труд 15 монтеров. Экземпляры такой техники уже есть в распоряжении ЧелябГЭТ и применялись, например, во время ремонта путей по улице Дзержинского. Такой малой механизации станет больше.

Кроме того, к апрелю предприятие планирует своими силами построить на базе трамвая 605-й модели рельсоукладочный вагон, который еще больше повысит качество и скорость выполнения работ.

С учетом усиления службы пути людьми и техникой ЧелябГЭТ сможет полностью взять на себя содержание трамвайной сети и основной объем работ по ее ремонту. Объемы эти немаленькие: по поручению губернатора, в 2023 году необходимо будет капитально отремонтировать 16 км рельсов, что вдвое больше прошлогоднего задания. В частности, заменят рельсы и стрелочные переводы на Свердловском проспекте (причем впервые будет произведена сборка рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 метров), проспекте Победы, на улицах Машиностроителей, Труда и Российской.