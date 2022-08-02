Выбран подрядчик для строительства дороги на улице Агалакова в Челябинске

Сумма контракта — 473,7 миллиона рублей

В Челябинске прошли торги на строительство новой дороги на улице Агалакова в Ленинском районе. Победителем аукциона стало ООО «Капиталстрой», сообщили в городской администрации.



Начальная цена контракта составляла 483,3 млн рублей. Торги выиграл подрядчик, предложивший построить дорогу за 473,7 млн рублей.



«Сумма контракта — 473,7 миллиона рублей. В течение 10 дней будет заключен контракт, после чего подрядчик приступит к работам», — озвучили в мэрии.

Контракт предполагает строительство дороги на улице Агалакова от Гагарина до Гранитной. Согласно данным с портала госзакупок, техзадание предусматривает строительство двухполосной дороги из асфальтобетона. Исполнителю предстоит построить не только дорогу, но и тротуары, уличное освещение, ливневую канализацию, а также установить остановки общественного транспорта и светофор.



По данным с портала госзакупок, предусмотрены 11 этапов строительства дороги. Дата начала исполнения контракта — 15 августа. Работы должны завершить до 28 ноября 2023 года.

Напомним, жители Ленинского района Челябинска отправляли десятки обращений в городскую администрацию с просьбой решить проблему проезжей части на улице Агалакова. Дорогу регулярно размывает дождями и талыми водами, из-за чего там образуются ямы и передвигаться по ней становится невозможно.



В апреле этого года стало известно, что проект по строительству дороги передан в Госэкспертизу. Позже в администрации Челябинска уточнили, что проект получил положительное заключение.