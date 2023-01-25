Более 240 км дорог отремонтировали в Челябинской области в 2022 году

Объем финансирования составил 4,7 миллиарда рублей

В 2022 году в Челябинской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 240,5 километра региональных и городских дорог, а также обновили общественный транспорт. Итоги работы подвели в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Всего за год дорожники полностью выполнили работы на 68 дорогах регионального и местного значения. Например, в Челябинске завершили реконструкцию Ленинградского моста, построили дороги в новых микрорайонах, а также отремонтировали несколько десятков магистралей и путепроводов. Кроме того, в 2022 году началось строительство дорог в микрорайоне Чурилово и на улице Бейвеля.

Привели в порядок дороги и в Магнитогорске: за год там отремонтировали около 13 километров дорожного полотна.

Самыми протяженными отремонтированными участками в рамках нацпроекта стали дороги регионального значения Челябинск — Октябрьское и Магнитогорск — Кизильское — Сибай — там привели в порядок по 17 километров дорог.

«Также в 2022 году на деньги из федерального бюджета в Челябинской области реализовали проект „Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения“. На выделенные 588 миллионов рублей в регионе обновили 35,7 километра региональных дорог. В общей сложности по двум проектам было отремонтировано 276,2 километра дорожного покрытия»,— уточнили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

А еще в рамках реализации нацпроекта в 2022 году автобусный парк Челябинска пополнился 16 новыми ЛиАЗами. Их главная особенность — работа на компримированном природном газе, который является одним из самых экологичных видов топлива.

В конце декабря министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев рассказал журналисту ИА «Первое областное», какие объекты дорожной отрасли стали самыми знаковыми в уходящем году и почему с ремонтом некоторых участков придется подождать.

О том, какие дороги планируют отремонтировать и построить в 2023 году, читайте в нашем материале.