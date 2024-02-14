В Челябинске к концу 2026 года построят первый дом на месте бывшего Каширинского рынка

Проект реализуется в рамках комплексного развития территории

В Челябинске активно реализуется уже второй проект комплексного развития территории (КРТ). Речь идет о жилом квартале «Голос Кашириных». Рабочие заняты строительством на месте бывшего Каширинского рынка первого дома. Сдать эту высотку намереваются к концу 2026 года. Об этом сообщает сайт Bfm74.ru со ссылкой на пресс-службу группы «Голос».

Строительство развернулось на площади 8,7 гектара в границах улиц Вандышева, Ижевской и Братьев Кашириных. В этом месте появится четыре монолитно-каркасных дома. У них будет переменная высотность от 7 до 23 этажей. Квартиры класса «комфорт+» предусматриваются разной площади — от одной комнаты до четырех. В домах обустроят коммерческие помещения, зоны ожидания и туалеты, комнаты хранения детского инвентаря и взрослых велосипедов, вело- и лапомойки.





«Мы видим, что эта часть Калининского района активно развивается. Есть планы благоустроить набережную реки, уже возводится футбольный манеж, недалеко мы строим межуниверситетский кампус. Это будет не просто спальный район, а район полноформатный с точки зрения возможностей и функций. И мы верим, что „Голос Кашириных“ станет значимой, необходимой его частью»,— комментирует генеральный директор группы «Голос» Сергей Пахомов.

Кроме жилья планируется строительство детского сада, наземной и подземной автостоянки. На территории квартала обустроят общественные пространства, в том числе спортивные и игровые площадки, а также карманный парк. По данным застройщика, возле ЖК находятся школы, детские сады, областная больница, магазины, аптеки, фитнес-центры, паркинг и остановки общественного транспорта.





Напомним, что администрация Челябинска приняла решение провести реновацию территории Каширинского рынка в 2021 году. Договор о КРТ заключили в феврале 2022-го. Осенью проходили публичные слушания по планировке территории. К концу 2022-го мэрия утвердила документацию. Летом 2023 года на участках уже бывшего рынка проводили подготовительные работы. Тогда же застройщик презентовал главе города концепцию жилого квартала. Строительство началось в октябре 2023-го после получения разрешения на работы.

Добавим, что первый реализуемый в Челябинске проект КРТ — строительство жилого комплекса «4 Ленина». Дома возводят на пересечении проспекта Ленина с улицей Танкистов. Раньше в этом месте были производственные помещения. Первый дом ЖК сдали в конце 2023 года, после чего началась передача ключей покупателям квартир.