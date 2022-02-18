Мэрия Челябинска заключила договор на реновацию Каширинского рынка

Строительством займется компания «Тригор и К»

Администрация Челябинска заключила договор о комплексном развитии территории Каширинского рынка с ООО «Тригор и К» (на 74% принадлежит «Голос. Девелопмент»). Речь идет о 37 земельных участках, расположенных в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева в Калининском районе. Общая площадь территории составляет 11,3 га. Застройщику необходимо до 21 марта обратиться в администрацию для заключения договора. Соответствующая документация размещена на сайте мэрии города.

Снести Каширинский рынок решили весной 2021 года. «Голос. Девелопмент» разработал эскизный проект застройки общей площадью 110 тыс. кв. м. После мэрия Челябинска приняла решение расширить территорию под реновацию, и к Каширинскому рынку присоединили еще 5,16 га территории. Согласно публичной кадастровой карте, под снос пойдут парковка, тяговая подстанция, автомойка, автосервис, которые принадлежат частным компаниям.

Реализовать проект застройщик должен будет за 7 лет. За это время необходимо застроить минимум 40% территории. 15% площади должно быть засажено деревьями и кустарниками. На этом участке можно строить дома или офисные здания не выше 25 этажей.

Отметим, строительная компания «Голос. Девелопмент» выкупила 74% доли в уставном капитале ООО «Тригор и К». Эта фирма принадлежала семье вице-спикера Челябинской городской думы Ивана Горнова, она владеет земельными участками, на которых расположен Каширинский рынок. Покупка большей части «Тригор и К» «Голосом девелопмент» — юридическое оформление партнерства.