В Челябинске ищут подрядчика для благоустройства сквера у ТРК «Родник»

Там сделают пешеходные дорожки, установят валуны и насыпят морскую гальку

В Челябинске приступили к поиску подрядчика, который займется начальным этапом благоустройства сквера возле торгово-развлекательного комплекса «Родник». Ему предстоит сделать дорожки, парковку и установить декоративные валуны. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.



Благоустройство сквера у ТРК «Родник» на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской пройдет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Челябинске». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит обустроить тротуары и парковку. А также поставить в парк 39 серых валунов и насыпать морскую гальку.





Начальная стоимость работ составляет 13,4 млн рублей. Заявки принимают до 8 декабря этого года. К работам подрядчик должен приступить с даты заключения контракта, а завершить их — до 20 августа 2024 года.

Напомним, место для благоустройства жители города выбрали онлайн-голосованием по программе «Формирование комфортной городской среды». В конце октября городская администрация показала эскизы проекта. Известно, что освещать сквер будут протянутые над дорожками гирлянды с крупными лампочками. Для прогулок построят широкие тротуары, поставят новые скамейки и урны. Все взрослые деревья на участке обещают сохранить, а в дополнение к ним высадить декоративные кустарники.

Вдоль тротуара на территории сквера заложат сухой ручей из камней и зелени. Он нужен не только для декора, весной в русло ручья будет уходить талая вода.