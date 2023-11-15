В Челябинске благоустроили улицу Карла Маркса на перекрестке с Кировкой

Участок интегрировали в пешеходную зону

Основной этап благоустройства улицы Карла Маркса на пересечении с улицей Кирова завершен. Рабочие сделали широкие тротуары из гранита, высадили деревья, обустроили газоны и смонтировали наружное освещение. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр Челябинска Наталья Котова.





Впереди второй этап. Подрядчику предстоит установить урны и антипарковочные столбики, а также смонтировать архитектурную подсветку.

«Главная цель — интегрировать этот участок старинной улицы в пешеходную Кировку — достигнута! Еще раз благодарю ООО „Бизнес-Сити“ за существенную помощь в создании новых городских пешеходных маршрутов», — отмечает Наталья Котова.





Добавим, что в Челябинске завершается благоустройство новой части Арт-сквера на набережной. Там уже построили роллердром, который зимой будет превращаться в каток, создали искусственные холмы, проложили тропинки, уложили тротуарную плитку и смонтировали наружное освещение. Осталось высадить кустарник, установить скамейки, столы и стулья, подключить видеонаблюдение.