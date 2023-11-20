В Челябинске благоустроят новый полуторакилометровый бульвар

Приступить к работам планируют в 2024 году

В Калининском районе Челябинска планируют благоустроить бульвар протяженностью 1,5 километра. Проект будут реализовывать совместно с бизнесом. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 20 ноября сообщил глава района Владимир Шамне.

«Достигнута договоренность о проектировании бульварных зон с южной стороны проспекта Победы в границах улиц Салавата Юлаева — Чичерина, Чичерина — 40-летия Победы и 40-летия Победы до Молдавской»,— сказал Владимир Шамне.

По его словам, к весне 2024 года будет подготовлена проектно-сметная документация, затем подрядчик приступит к формированию нового общественного пространства.

Точные сроки появления бульвара пока не названы.