Напротив челябинского ТРК «Родник» благоустроят сквер

Работы начнутся в апреле 2024 года

Администрация Челябинска анонсировала благоустройство сквера в районе ТРК «Родник», на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Освещать сквер будут протянутые над дорожками гирлянды с крупными лампочками. Для прогулок построят широкие тротуары, поставят новые скамейки и урны. Все взрослые деревья на участке обещают сохранить, а в дополнение к ним высадить декоративные кустарники.

Вдоль тротуара на территории сквера заложат сухой ручей из камней и зелени. Как отметили в администрации, он сделан не только для декора, весной в русло ручья будет уходить талая вода.

Закладывать сквер начнут в апреле 2024 года. Закончить планируют в августе 2024-го.

Так место под сквер выглядит сейчас. Фото: администрация Челябинска



Место для благоустройства жители города выбрали онлайн-голосованием по программе «Формирование комфортной городской среды».

Кроме сквера у «Родника» будет благоустроено восемь новых территорий. Среди них: набережная в районе Чурилово, сквер в поселке Смолино, детский парк в «Плодушке» и другие.