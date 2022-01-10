В Челябинске деньги на платных парковках начнут брать с июля

Шесть месяцев стоянки будут работать бесплатно

В 2022 году в Челябинске стартовал проект по организации платных парковок. В качестве эксперимента начнут работать три из них — в сквере на площади Революции, напротив мэрии и возле управления ЮУЖД. Первые шесть месяцев стоянки будут работать бесплатно. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Администрацией города Челябинска в тестовом режиме (на шесть месяцев бесплатный период) запущен пилотный проект организованных платных парковочных мест для автомобильного транспорта на трех территориях», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Реализацией проекта занимается МКУ «Городская среда». Учреждение закупит оборудование почти на 7 млн рублей. В настоящий момент в разработке находится мобильное приложение для оплаты парковочного места.

Согласно ранее принятой комплексной схеме организации движения платные стоянки расположатся на 11 центральных улицах: Цвиллинга, Советской, Пушкина, Свободы, Сони Кривой, Красной, Коммуны, Елькина, Васенко, Карла Маркса и Труда. Количество машиномест на них превысит 840.

Напомним, в 2019 году власти Челябинска отказались от создания платных парковок. Тогда было расторгнуто концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». Наталья Котова, которая тогда работала в статусе исполняющего обязанности мэра, отмечала, что город пока не готов к коммерческим парковкам.

В мае 2021 года министерство дорожного хозяйства и транспорта области подвело итоги опроса жителей Челябинска о необходимости организации платных парковок. Мнения высказали почти 2 тыс. человек. Платной парковкой готовы воспользоваться 65% жителей. 30% горожан считают, что бесплатное время парковки должно составлять 15—20 минут, 29% — за 30 минут.