Хоккейный клуб «Трактор» одержал гостевую победу над «Авангардом» — 3:1

Челябинская команда вышла на первое место регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 30 декабря, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали уверенную гостевую победу над «Авангардом» — 3:1. Таким образом перед небольшой новогодней паузой «Трактор» вышел на первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.



Начало матча прошло под контролем «Трактора». На восьмой минуте новичок «черно-белых» Артём Блажиевский первым же броском за «Трактор» открыл счёт в матче — 1:0. Через несколько минут уже Никита Тертышный удвоил преимущество челябинцев. «Авангард» большую часть периода был вынужден провести в собственной зоне.



Во втором периоде «ястребы» проснулись и смогли отодвинуть игру от своих ворот. Подопечные Боба Хартли стали больше атаковать и чаще бросать по воротам Романа Вилла. Однако челябинцы смогли поймать хозяев на контратаке. Томаш Гика забросил третью шайбу в ворота «Авангарда».



В заключительной трети матча тренер хозяев Боб Хартли при игре «5×3» сменил голкипера на шестого полевого игрока. Челябинцы минуту играли в формате «3×6», но сумели выстоять. Впрочем, за 57 секунд до сирены «ястребы» все-таки отыграли одну шайбу. По итогу уверенная победа челябинцев 3:1.



Перед небольшой новогодней паузой «Трактор» вышел на первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Вторым (а по потерянным очкам — и вовсе первым) идет еще одна южноуральская хоккейная дружина — магнитогорский «Металлург». Обе команды первыми в лиге обеспечили свое участие в играх плей-офф. Следующую игру «черно-белые» проведут дома — 5 января челябинцы сыграют с ярославским «Локомотивом».

