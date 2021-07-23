В Челябинске суд отправил в СИЗО замдиректора завода «Пластмасс» по делу о взятке

Сергей Рябцев проведет под стражей два месяца

Центральный районный суд Челябинска отправил в СИЗО заместителя директора АО «Завод «Пластмасс» в Копейске Сергея Рябцева. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сегодня, 23 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.



По предварительной версии, подозреваемый с 2019 года и до начала 2021-го получил взятку в размере миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

В отношении замдиректора было возбуждено уголовное дело по части статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

«Центральный районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 20 сентября», — сообщили в пресс-службе суда.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.