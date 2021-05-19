Министерство дорожного хозяйства и транспорта области подвело итоги опроса жителей Челябинска о необходимости организации платных парковок. Мнения высказали почти 2 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным опроса, проблемы с парковкой возникают у 60% респондентов. Абсолютное большинство челябинцев (92%) выступают за упорядочивание правил стоянок автомобилей на городских улицах. 85% заявили, что им при движении мешают неправильно припаркованные автомобили. Платной парковкой готовы воспользоваться 65% жителей. 30% горожан считают, что бесплатное время парковки должно составлять 15-20 минут, 29% — за 30 минут. Право на свободное пользование должны иметь инвалиды, за это проголосовало 61%.
Напомним, Миндортранс Челябинской области запустил опрос жителей областного центра об их отношении к идее платных парковок в конце апреля. Часть вопросов касалась того, как горожане оценивают существующую систему организации парковочных пространств. Также людей спрашивали, где можно было бы организовать платные стоянки, какой лимит бесплатной парковки должен быть, кто мог бы претендовать на льготы
В 2019 году власти Челябинска отказались от создания платных парковок. Власти расторгли концессионное соглашение с дочерней структурой московской компании «РВМ капитал» — ООО «Администратор челябинского парковочного пространства». Наталья Котова, которая тогда работала в статусе исполняющего обязанности мэра, отмечала, что город пока не готов к коммерческим парковкам. В мае налоговая инспекция подала иск о банкротстве «Администратора челябинского парковочного пространства» из-за долга в 313 тыс. рублей.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом