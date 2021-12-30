В Челябинской области рыбоохрана изъяла незаконный улов почти на миллион рублей

Для незаконной ловли браконьеры использовали сети

25 декабря в Аргаяшском районе из озера Увильды изъяли пять незаконных рыболовных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

Браконьеры были известны органам рыбоохраны и внутренних дел. Возле острова «Морской» на озере Увильды, где были замечены сети, начали патрулировать территорию сотрудники отдела полиции Аргаяшского района и общественные инспекторы.

Злоумышленники узнали о патрулировании и не пришли за уловом. Сотрудники правоохранительных органов забрали из озера пять незаконных сетей. Каждая 60 метров в длину. Браконьеры запустили сети на 28 метров в глубину, с момента установки в ловушке оказалось 908 рыб вида рипус. Ущерб государству — 908 тысяч рублей.





Сотрудники рыбоохраны собранные по этому делу материалы передали в отдел полиции ОМВД Аргаяшского района. Там примут решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, вылов рыбы незаконными орудиями лова влечет за собой уголовное наказание. Как в Челябинской области правильно ловить рыбу зимой и не нарушать правила? Читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».