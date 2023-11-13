В Челябинске завершаются работы по продлению набережной Миасса и Арт-сквера до улицы Свободы

Остались детали: высадить кустарник, установить скамейки и видеонаблюдение

Работы по продлению набережной Миасса и Арт-сквера до улицы Свободы в Центральном районе Челябинска закончат до конца ноября.

Как сообщили Первому областному информагентству в администрации областного центра, на сегодняшний день в центре нового общественного пространства построен ролледром, где зимой будет заливаться каток; при помощи геопластики созданы искусственные холмы, где летом будут размещаться лежаки, обустроена сеть тропинок, по периметру территории уложена широкоформатная плитка, смонтировано современное наружное освещение.

Остались детали: высадить кустарник, установить малые архитектурные формы — скамейки, столы и стулья — и видеонаблюдение, уточнили в мэрии.